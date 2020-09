Każdy fan ciężkiego brzmienia przynajmniej raz w życiu pomyślał, że fajnie by było mieć takiego ojca jak Ozzy Osbourne. Zapewne nie zgodziłby się z tym dzieci muzyka, a przynajmniej Kelly i Jack, którzy podobnie jak ich tata są bohaterami nadchodzącego dokumentu "Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne".

"Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne" - fragment dokumentu o kontrowersyjnym muzyku

Wokalista Black Sabbath jest ikoną dla wielu pokoleń miłośników hard rocka i heavy metalu. Artysta stał się legendą nie tylko dzięki swojemu dorobkowi muzycznemu, ale również dlatego, że przez lata aktywności powstało na jego temat wiele trudnych do uwierzenia opowieści.

Jeśli jest ktoś, kto myślał, że zachowanie Osbourne'a to jedynie sceniczna lub telewizyjna poza, film "Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne" wyprowadzi go z takiego przekonania. W najnowszym fragmencie, będącym jednocześnie zapowiedzią dokumentu dowiadujemy się, jaki Ozzy był w domu.

Jak widać na załączonym obrazku, muzyk na scenie radził sobie o wiele lepiej niż jako mąż i ojciec. Życie rodzinne to jednak tylko niewielki wycinek tego, co dla fanów Ozzy'ego przygotowali twócy "Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne". Oto jak prezentuje się oficjalny opis tej produkcji.

" "Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne" opowiada o życiu Ozzy'ego, od jego dzieciństwa w biedzie i więzieniu, po występy na czele legendy Rock and Roll Hall of Fame - Black Sabbath. Zobaczymy losy kariery solowej zdobywcy nagrody Grammy, jednego z najstarszych mężów królestwa rocka i ukochanego taty z telewizji XXI wieku. Dwugodzinny film dokumentalny pokazuje, w jaki sposób Ozzy nieustannie odkrywał siebie i swoją karierę oraz znajdował motywację do kolejnych sukcesów. 70-letni Ozzy, zastanawia się nad intymnymi szczegółami swoich osiągnięć, porażek oraz wyjątkowej zdolności do przetrwania i wytrwałości. W filmie pojawiają się nigdy wcześniej nieopublikowane wywiady na temat jego niedawno zdiagnozowanej choroby Parkinsona. Dokument, który został wybrany na selekcji Festiwalu Filmowego SXSW 2020, prezentuje również wywiady z Sharon, Kelly i Jackiem Osbourne'ami, a także przyjaciółmi i innymi muzykami, w tym Rickiem Rubinem, Ice-T, Marilynem Mansonem, Robem Zombie, Jonathanem Davisem i Post Malone'em. "

W filmie pojawią się nie tylko wywiady przeprowadzone na jego potrzeby, ale również dużo ciekawych archiwaliów. Wszyscy fani Ozzy'ego powinni być więc zadowoleni. Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy "Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne" trafi do Polski.

Czy Ozzy Osbourne powinien jeszcze śpiewać? Niech śpiewa do końca świata i jeden dzień dłużej! Wychodzi mu coraz gorzej, już czas na zasłużony odpoczynek Jego głos, jego decyzja

