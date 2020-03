2015 rok pokazał nam niezwykłą różnorodność tematyczną i gatunkową, obfitując w wiele niezapomnianych dzieł, które zostają w głowie człowieka na dłużej. Wybraliśmy dla Was 15 najciekawszych produkcji, które zapewnią Wam doskonałą rozrywkę, którą będziecie przeżywać jeszcze na długo po skończonym seansie.

Top 15: Najlepsze filmy 2015 roku

1. „Sicario“ (2015), reż. Dennis Villeneuve

Wyśmienity, trzymający w napięciu i obłędnie nakręcony thriller, opowiadający o pracy agentów CIA, którzy próbują powstrzymać przedstawicieli meksykańskiego kartelu narkotykowego. Młoda agentka FBI przyłącza się do misji. Kobieta nie jest jednak gotowa na to, co zobaczy. Wybitna rola Emily Blunt w filmie, który trzyma widza na krawędzi fotela, czasem nie pozwalając mu nawet złapać porządnego oddechu. Mistrzowska robota.

2. „Steve Jobs“ (2015), reż. Danny Boyle

Opowieść o życiu słynnego założyciela firmy Apple, Steve'a Jobsa, opowiedziana w perspektywie przygotowań do trzech ważnych wystąpień na scenie. Reżyser Danny Boyle potrafił zawrzeć w kilku scenach prawdę o całym żywocie Steve'a Jobsa i pokazać go jako osobę, która w każdej strefie życia dąży do perfekcji. Choć popełnia błędy, stara się je naprawiać. Niezwykle poruszają, humanistyczna wizja człowieka, który niemal zrewolucjonizował sposób, w jaki korzystamy z urządzeń mobilnych. Świetny Michael Fassbender i doskonała Kate Winslet.

3. „Amy“ (2015), reż. Asif Kapadia

Znakomity film dokumentalny, zdobywca statuetki Oscara w tej właśnie kategorii. Historia skomplikowanego życia brytyjskiej piosenkarki Amy Winehouse, ukazana dzięki serii archiwalnych nagrań z prywatnej kolekcji rodziny, nagrań koncertów, czy programów na żywo. Żywy, poruszający i bliski prawdy dokument, przybliżający nie tylko proces twórczy słynnej wokalistki i autorki tekstów, ale także szereg problemów, z którymi przyszło jej się zmagać. Porywający portret artystycznej duszy, która przerabiała swoje problemy za pomocą muzyki.

4. „Demon“ (2015), reż. Marcin Wrona

Wyśmienity horror polskiego reżysera Marcina Wrony, rozgrywający się podczas hucznego wesela. Produkcja w doskonały sposób wykorzystuje elementy folkloru dla stworzenia gęstej, mrocznej i szczerze poruszającej opowieści o trudnym problemie, który spotkał pana młodego. Wyśmienite operowanie napięciem i jeden z najciekawszych polskich filmów ostatnich kilkunastu lat.

5. „Syn Szawła“ (2015), reż. László Nemes

Nakręcony na jednym ujęciu poruszający film, przyglądający się misji mężczyzny, który w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu próbuje dowiedzieć się, co stało się z jego synem. Przejmujący, drastyczny i pełen ludzkiego współczucia obraz przyglądający się horrorowi wojny. Produkcja, która zostaje w człowieku na dłużej.

6. „Lobster“ (2015), reż. Jorgos Lanthimos

Intrygujący, nietypowy, a momentami zwyczajnie przedziwny film greckiego reżysera, Jorgosa Lanthimosa. Opowieść o pewnym specjalnym hotelu, w którym każdy z mieszkańców musi określić, jakim zwierzęciem chce być po śmierci. A za życia koniecznie połączyć się w pary. Pełna absurdów i nietypowych sytuacji opowieść o poszukiwaniu miłości w niesprzyjającym świecie.

7. „Pokój“ (2015), reż. Lenny Abrahamson

Brie Larson w przejmującym dramacie, opowiadającym o kobiecie, które przez lata więziona była przez swojego oprawcę w niewielkim pokoju. Kobieta, przez lata nie mogła uwolnić się od mężczyzny. Wielokrotnie gwałcona i poniżana, w pewnym momencie zaszła w ciążę. Film opowiada o tym, w jaki sposób kobieta radzi sobie z ciężką rzeczywistością, próbując stworzyć normalne warunki rozwoju dla swojego kilkuletniego syna. Piękna, przejmująca opowieść o matczynej miłości, która musi ochronić swoje dziecko przed wszelkimi okropieństwami tego świata. Poruszający obraz ludzkiej siły, doskonale zagrany przez Larson oraz młodego aktora, Jacoba Tremblaya.

8. „W głowie się nie mieści“ (2015), reż. Pete Docter

Jeden z najlepszych filmów wytwórni Pixar. Nagrodzona Złotym Globem i Oscarem produkcja to opowieść o małej dziewczynce, która wraz z rodzicami przeprowadza się do innego miasta i ma z tego powodu wiele zmartwień. W zasadzie jednak perypetie dziewczynki oglądamy z perspektywy żyjących w niej spersonifikowanych emocji, które kierują jej życiem i zachowaniem. Wspaniały, edukujący i pełen żywych emocji film, który powinien przypaść do gustu wszystkim członkom rodziny.

9. „Powrót“ (2015), reż. Simon Stone

Niezwykle ciekawa, pełna emocji opowieść o australijskiej rodzinie, która skrywa pewien dramatyczny sekret. Próba ujawnienia informacji o prawdzie z przeszłości nakręci spiralę niepewności i nieufności między przedstawicielami rodu, a cała historia może skończyć się dla wszystkich w wstrząsający sposób. Produkcja,która urzeka pierwszorzędnym aktorstwem oraz niebanalnym, pełnym zaskakujących zwrotów akcji scenariuszem.

10. „Niewygodna prawda“, reż. James Vanderbilt

Cate Blanchett i Robert Redford w świetnym dramacie, opowiadającym o dziennikarzach stacji telewizyjnej, którzy znaleźli intrygujący materiał, mogący zaszkodzić reelekcji prezydenta George'a W. Busha. Wspaniała, pełna napięcia opowieść o niestrudzonej pracy dziennikarskiej i wierze w wyższość prawdy.

11. „El Clan“, reż. Pablo Trapero

Bazujący na prawdziwych wydarzeniach pierwszorzędny thriller z Argentyny. Członkowie rodu Puccio parają się porwaniami dla okupu oraz morderstwami za pieniądze. Cała rodzina wplątana jest w brudny, ale intratny interes. Każdy ma swoje zadanie do wykonania i rolę do spełnienia. Produkcja nagrodzona Srebrnym Lwem na festiwalu filmowym w Wenecji szczerze porusza i szokuje. Wyśmienity portret nietypowej rodziny oraz problemów, w które niemoralny interes jest w stanie ich wpakować.

12. „Koniec Trasy“, reż. James Ponsoldt

Bazująca na prawdziwych wydarzeniach opowieść o pewnym wywiadzie, przeprowadzonym przez dziennikarza magazynu The Rolling Stone z młodym, wyśmienitym pisarzem, Davidem Fosterem Wallacem. Intrygujący film, przyglądający się różnicom charakterologicznym między dwoma młodymi mężczyznami, którzy dyskutują nie tylko o literaturze, ale przede wszystkim o życiu, jego zasadach, aspiracjach oraz planach na przyszłość. Panowie są niemal jak dwie strony tej samej monety, a każdy z nich oddałby wszystko, by znaleźć się w butach tego drugiego. Poruszający portret nietuzinkowych osobowości.

13. „Marjsanin“ (2015), reż. Ridley Scott

Adaptacja powieści Andy'ego Weira, opowiadająca o mężczyźnie, który utknął na Marsie podczas jednej z misji kosmicznych na tę planetę. Intrygująca opowieść o harcie ducha i sile przetrwania w ekstremalnie trudnych warunkach. Matt Damon w świetnej roli i jeden z ciekawszych filmów science-fiction ostatnich lat. Produkcja otrzymała dwa Złote Globy i aż 7 nominacji do Oscara. Trzymająca w napięciu opowieść, w której przyglądamy się (m.in) jak kosmonauta hoduje ziemniaki na Marsie.

14. „Nienawistna ósemka“ (2015), reż. Quentin Tarantino

Ósmy film Quentina Tarantino to osadzona w zimowej scenerii opowieść o grupie podróżnych, którzy trafiają do urokliwej tawerny. Sęk tkwi w tym, że z każdym kolejnym przyjezdnym, napięcie między przybyszami rośnie, a atmosfera robi się coraz bardziej gęstwa. Reżyser po raz kolejny w świetny sposób operuje napięciem, a teksty jego bohaterów znów bawią i uczą. Mimo, że nie jest to najlepszy film Tarantino, nadal zapewnia widzowi świetną, pełnokrwistą rozrywkę.

15. „Mad Max: Na drodze gniewu“ (2015), reż. George Miller

Rozpędzone kino akcji z doskonałą Charlize Theron i dobrym Tomem Hardym. Postapokaliptyczny świat, na którym rządzi pustynia i groźni watażkowie, broniący dostępu do wody pitnej. W tych warunkach dzielna kobieta decyduje się sprzeciwić nierównościowemu systemowi i zawalczyć o lepsze życie dla siebie i grupy więzionych niewolniczek. Porywające sekwencje akcji i przepiękna praca kamery. Film zgarnął sześć Oscarów, w kategoriach technicznych, dzięki którym historia z umysłu reżysera George'a Millera jest tak porywająca.

