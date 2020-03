1. "Tamte Dni, Tamte Noce" (2017), reż. Luca Guadagnino

Urokliwa, spowita pięknym światłem słonecznej Italii opowieść o wzlotach i upadkach pierwszej miłości. Niezwykle sensualna historia o odkrywaniu samego siebie, przykuwająca uwagę przede wszystkim wyśmienitą warstwą audiowizualną i ciekawym, zostającym w pamięci aktorstwem. Najciekawsza rola Timotheego Chalameta, który od momentu premiery filmu Luci Guadagnino jest jednym z najbardziej rozchwytywanych aktorów młodego pokolenia.

2. "Trzy Billboardy za Ebbing, Missouri" (2017), reż. Martin McDonagh

Przejmująca opowieść o matce, która po stracie brutalnie zamordowanej córki, musi poradzić sobie z rzeczywistością, w której jej nie ma. Kobieta za wszelką cenę pragnie wymierzenia sprawiedliwości, gdyż sprawca do dziś znajduje się na wolności. Porywający obraz ludzkiej desperacji, którego reżyser celowo miesza rozwiązania różnych gatunków dla stworzenia historii, która nikogo nie pozostawi obojętnym. Laureat dwóch Oscarów - za wyśmienite role Frances McDormand i Sama Rockwella.

3. "Dunkierka" (2017), reż. Christopher Nolan

Christopher Nolan opowiada o wojnie w niebanalny, intrygujący sposób, budując napięcie poprzez przeplatanie ze sobą trzech historii różnych grup żołnierzy, którzy utknęli w Dunkierce podczas operacji wojskowej. Styl reżyserii Nolana sprawia, że film wgniata w fotel i nie pozwala złapać tchu ani na chwilę.

4. Podwójny kochanek (2017), reż. Francois Ozon

Wyśmienita mieszanka gatunkowa, w której dramat miesza się z thriller erotycznym, a film psychologiczny z horrorem. Francuski reżyser stworzył dzieło, które dzięki zagraniom, znanym z innych dzieł kultury buduje skomplikowaną, wielowątkową opowieść o nietypowej relacji kobiety ze swoim terapeutą. Twórca raz za razem zaskakuje nas jednak nietypowymi woltami scenariuszowymi oraz ciekawym, nie posiadającym zahamowań aktorstwem dwójki głównych aktorów.

5. The Square (2017), reż. Ruben Oslund

Zwycięzca Złotej Palmy festiwalu filmowego w Cannes oraz laureat Oscara dla Najlepszego Filmu Nieanglojęzycznego to ciekawy przykład satyry na otaczającą nas rzeczywistość, który w nietuzinkowy sposób przygląda się przywarom współczesności. Niewykle zabawny film, który potrafi jednak skłonić widza do dyskusji i własnych przemyśleń.

6. Wind River (2017), reż. Taylor Sheridan

Debiut reżyserski Taylora Sheridana, scenarzysty "Sicario" i "Hell or High Water", to wciągający film kryminalny, rozgrywający się zimą w górskiej miejscowości na terenie rezerwatu Indian. Gdy w niewyjaśnionych okolicznościach ginie okoliczna dziewczyna, do miejscowości przyjeżdża agentka FBI, mająca zbadać szerszy kontekst sprawy. Pomagać ma jej lokalny tropiciel i myśliwy, a ich wzajemna relacja będzie równie ciekawa, co prowadzone przez nich śledztwo.

7. Uciekaj! (2017), reż. Jordan Peele

Wciągający, zaskakujący i mieszający gatunki obraz debiutującego w długim metrażu reżysera Jordana Peele'a, w którym twórca celowo ogrywa stereotypy rasowe, aby opowiedzieć ciekawą historię o młodym chłopaku, który wyrusza na poznanie rodziny swojej dziewczyny. Film nagrodzony Oscarem za Najlepszy Scenariusz Oryginalny.

8. Kong: Wyspa Czaszki (2017), reż. Jordan Vogt-Roberts

Grupa naukowców jedzie na tajemnicą wyspę, w celu zbadania jej tajemniczego źródła energii. Nie spodziewają się, że na miejscu odnajdą nie tylko ogromną małpę, ale także wiele innych dzikich stworzeń. Rozpocznie się walka o przetrwanie.

9. Atomic Blonde (2017), reż David Leitch

Rozpędzone kino akcji, osadzone w Berlinie podczas Zimnej Wojny. Agentka MI6 (świetna Charlize Theron) musi odnaleźć w mieście tajną listę agentów wywiadu i zbadać tajemniczą śmierć jednej z nich. Film urzeka sekwencjami akcji, w których na pierwszy plan wychodzi wspaniała choreografia walk. W szczególności nakręcona na jednym ujęciu scena walki na schodach wgniata w fotel.

10. To (2017), reż. Andy Muschetti

Wyśmienita adaptacja powieści grozy Stephena Kinga o grupie dzieciaków, które muszą stawić czoła groźnemu i diabolicznemu klaunowi Pennywise'owi, grasującemu w okolicy. Intrygujący klimat, mieszający horror z opowieścią o dorastaniu oraz świetna obsada aktorska sprawiają, że film potrafi zjeżyć włos na głowie i zostać z widzem na dłużej.

11. Thor: Ragnarok (2017), reż. Taika Waititi

Reżyser Taika Waititi prezentuje najbardziej kolorowy i prześmiewczy film z Marvel Cinematic Universe. Opowieść o Bogu Piorunów i jego bracie Lokim, którzy muszą powstrzymać groźną Helę (znakomita, bawiąca się rolą Cate Blanchett) przed zniszczeniem Asgardu pełna jest nietuzinkowego humoru i ciekawych sekwencji akcji. Najlepszy film o Thorze i jeden z najlepszych obrazów w całym MCU.

12. Blade Runner 2049 (2017), reż. Denis Villeneuve

Kontynuacja klasycznego filmu science-fiction Ridleya Scotta z 1982 roku. Nowa opowieść przygląda się zmianom, które zaszły w świecie od czasu wydarzeń pierwowzoru oraz śledztwu prowadzonemu przez policjanta z Los Angeles, który trafia na trop nierozwiązanej sprawy sprzed 30 lat, która może zmienić sposób, w jaki postrzega otaczającą go rzeczywistość.

13. Baby Driver (2017), reż. Edgar Wright

Młody chłopak ma smykałkę doszybkiej jazdy, dlatego staje się cennym nabytkiem różnych grup przestępczych, które z jego pomocą chcą dokonać skoku idealnego na wielką kasę. Kiedy jednak Baby zakochuje się w pięknej dziewczynie, diametralnie zmieniają się jego priorytety. Czy będzie mógł jednak bez konsekwencji opuścić dotychczasowe życie?