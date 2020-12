Wybieramy najlepszy film 2020 roku. Który podobał Wam się najbardziej? [SONDA]

Jaki jest najlepszy film 2020 roku? Po takim pytaniu pewnie nie za wiele przychodzi Wam do głowy. Nie da się ukryć, że rok 2020 nie był łaskawy dla kina. Podobnie jak wiele innych branż, przemysł filmowy zmagał się z gigantycznymi trudnościami w związku pandemią koronawirusa i spowodowanym nią lockdownem. Przerywano zdjęcia, przekładano produkcje i przesuwano premiery. To wszystko pogrążało świat filmu w coraz większej stagnacji. Jednak dla kinomanów i kiniarzy najbardziej dotkliwe było bez wątpienia dwukrotne zamknięcie kin i odcięcie widzów od seansów w ciemnych salach na długie miesiące.

Dla kinematografii rok 2020 to najcięższy czas od wielu dekad. Nie oznacza to jednak, że w branży filmowej nie działo się zupełnie nic. Kilku filmom udało się zadebiutować na dużym ekranie w ciągu ostatnich 12 miesięcy i to właśnie z nich chcemy wyłonić zwycięzcę tytułu "najlepszy film 2020".

Rok 2020 w kinie: najważniejsze tytuły

Kino superbohaterskie, animacja studia Pixar, nowe dzieło Nolana, a może przejmujący polski film? Choć w kinie w 2020 roku działo się niewiele, nie oznacza to, że nie działo się nic. Pierwsza strona filmowego kalendarza 2020 wyglądała bardzo imponująco. W styczniu swoje premiery w Polsce miały oscarowe "1917", "Małe kobietki" i "Jojo Rabbit" (wszystkie trzy tytuły ujęliśmy w zestawieniu najlepszych filmów 2019 roku).

W lutym - mocno spóźnione względem zagranicznych premier filmy "Nędznicy", "Mathias i Maxime" i "Kłamstewko". Na ekranach debiutowały także "Ptaki nocy" z uwielbianą Margot Robbie w roli Harley Quinn, brawurowi i niepoprawni "Dżentelmeni" Guya Ritchiego oraz nowa wersja opowieści "Zew krwi" (tym razem z Harrisonem Fordem w roli głównej), a także "Emma.", w której błyszczała Anya Taylor-Joy jeszcze zanim świat pokochał ją jako Beth Harmon z "Gambitu królowej".

W pierwszy piątek marca 2020 do kin trafił pechowy "Hejter" w reżyserii Jana Komasy, by po jednym weekendzie zostać zdjętym z ekranów (wraz z wszystkimi innymi produkcjami).

Po kilku miesiącach kinowej ciszy i przeczekaniu wakacji, z końcem sierpnia na ekrany wkroczyły dwa wyczekiwane tytuły potencjalnych blockbusterów - "Tenet" Christophera Nolana i "Nowi mutanci" związani z serią X-Men. Żaden z nich nie spełnił jednak oczekiwań (ani widzów, ani producentów). Pozostało nam więc zapłakać wraz z bohaterami polskich filmów "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" i "Jak najdalej stąd", którym udało się zadebiutować w kinach jesienią, a następnie pokrzepić serca podczas seansu "Naprzód" Disneya/Pixara.

Rzutem na taśmę na premiery w 2020 roku załapały się jeszcze czeski kandydat do Oscara, czyli "Szarlatan" Agnieszki Holland oraz "Gniazdo" z Judem Law w roli głównej. W listopadzie kina zostały ponownie zamknięte, by pozostać w tym stanie do odwołania. Nie wiadomo, kiedy powrócą do normalnej działalności, wiadomo jednak, że po "streamingowych" ogłoszeniach wytwórni Warner Bros. i Disneya kino już nigdy nie będzie takie jak dawniej.

Który film z 2020 roku był najlepszy? [SONDA]

W poniższej sondzie znajdziecie najważniejsze (naszym zdaniem) filmy 2020 roku. Staraliśmy się nie ograniczać do jednego typu produkcji i dodać wszystkiego po trochu. Z racji ograniczonej liczby premier w ostatnich miesiącach, porzuciliśmy też podział na filmy polskie i zagraniczne. Jedynym warunkiem podczas wyboru tytułów, była kinowa premiera dla masowej publiczności (nie licząc premier festiwalowych i oficjalnych premier dla VIP-ów), która odbyła się w 2020 roku. A zatem - niech wygra najlepszy!

Najlepszy film 2020 roku możecie wybierać do 28 grudnia 2020 roku włącznie. Po upływie tego terminu zbierzemy Wasze głosy, by z końcem roku ogłosić zwycięski tytuł.