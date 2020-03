1. „Atomic Blonde” (2017), reż. David Leitch

Berlin, koniec Zimnej Wojny. Charlize Theron jako tajna agentka wysłana do stolicy Niemiec, w celu wyjaśnienia śmierci innego agenta i odnalezienia listy dawnych współpracowników wywiadu. Nie ona jedna poszukuje tej informacji.Rozpocznie się dramatyczna walka o przetrwanie, o to kto pierwszy wpadnie w posiadanie ważnego dokumentu. Wyśmienita choreografia scen walki oraz charakterna główna bohaterka sprawiają, że film przysparza wielu pozytywnych wrażeń i ogląda się go z niegasnącym zainteresowaniem.

2. „Szybcy i wściekli 8” (2017), reż. F. Gary Gary

Drugi film z udziałem Charlize Theron. Tym razem australijska aktorka wciela się w główną przeciwniczkę ekipy bohaterów, która umiejętnie manipuluje Dominiciem Toretto, aby zdradził swoją rodzinę. Seria "Szybcy i wściekli" z każdym kolejnym filmem dociska pedał gazu, jeśli chodzi o absurdalność i przesadzoną epickość ekranowych rozwiązań. W " ósemce" zobaczymy sceny pościgu samochodów z łodzią podwodną, czy moment radzenia sobie z torpedą przy użyciu rąk. I będziemy oglądać to z szerokim uśmiechem na ustach.

3. „John Wick 2” (2017), reż. Chad Stahelski

Kontynuacja filmu akcji z 2014 roku, która jeszcze bardziej podkręca element ekranowej "rozwałki". John Wick walczy z jeszcze większą liczbą przeciwników, wykorzystując swój specyficzny zestaw umiejętności, który zobaczyliśmy już w premierowym obrazie. Druga część, nie musząc przejmować się wprowadzeniem w życie bohatera, niemal od razu wrzuca nas w wir rozpędzonej akcji, która przyciąga wzrok i wywołuje żywe reakcje. Keanu Reeves znakomicie czuje już swoją postać, dzięki czemu jego poczynania bawią nas jeszcze bardziej.

4. „Logan: Wolverine” (2017), reż. James Mangold

Ostatni film Hugh Jackaman w Uniwersum X-Men i jego pożegnanie z rolą Wolverine'a. Jeden z najlepiej ocenianych filmów na podstawie komiksu (produkcja otrzymała nawet nominację do Oscara za Najlepszy Scenariusz Adaptowany), po raz pierwszy pokazujący jak krwawe i bezlitosne potrafią być działania głównego bohatera. Film przyciąga ciekawym podejściem do tematu oraz zaskakującymi rozwiązaniami, nieczęsto widzianymi w filmach komiksowych i kinie akcji jako takim. Twórcy wyraźnie bawią się znanymi motywami, stawiając je w nowym świetle, dzięki czemu dają nam prawdziwie niezapomnianą przygodę.

5. „Wonder Woman” (2017), reż. Patty Jenkins

Solowy film o Wonder Woman, którą po raz pierwszy poznaliśmy w filmie "Batman V Superman: Świt Sprawiedliwości" z 2016 roku. Opowieść o kobiecie z rodu Amazonek, która żyje na odosobnionej od świata wyspie, przygląda się początkom takiej "kariery" Diany Prince (świetna Gal Gadot). Kiedy pewnego dnia, w wyniku wypadku, na jej drodze stanie amerykański żołnierz, Diana postanowi mu pomóc. Jej działania mogą zmienić przebieg I Wojny Światowej, a film przyciąga tą rewizjonistyczną wersją historii powszechnej.

6. „Baby Driver” (2017), reż. Edgar Wright

Baby (dobry Ansel Elgort) jest wyśmienitym kierowcą, który chętnie zatrudniany jest jako tzw. "gateway driver" - człowiek, który pozwala ekipie złodziei uciec z miejsca zbrodni w jak najszybszym czasie. Chłopakowi podoba się taka rola, nawet mimo łamania prawa. Kiedy jednak pozna piękną dziewczynę, jego priorytety diametralnie się zmienią. Czy będzie mógł jednak uciec od przestępczego życia? Film Edgara Wrighta ("Hot Fuzz. Ostre Psy", "To już jest koniec") urzeka przede wszystkim dynamicznym montażem scen akcji, ciekawą ścieżką dźwiękową oraz niewymuszonym, przezabawnym humorem.

7. „Bodyguard Zawodowiec” (2017), reż. Patrick Hughes

Ryan Reynolds i Samuel L. Jackson w prześmiewczej komedii akcji, opowiadającej o profesjonalnym ochroniarzu, który musi zaopiekować się światowej klasy zabójcą, który zdecydował się zeznawać przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Z tego powodu wiele osób chce jego śmierci. Rozpoczyna się walka o życie. Obaj panowie posiadają ciekawą ekranową chemię, a scena pościgu samochodowego ciekawie ogrywa podobne motywy z innych filmów akcji.