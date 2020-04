Najlepsze filmy i seriale dla nastolatek. Które produkcje warto obejrzeć?

Produkcje skierowane przede wszystkim do nastoletniej widowni nie muszą być płytkie i tandetne. Na przestrzeni lat ukazało się wiele takich filmów i seriali, które dostarczały nam rozgrywki nie obrażając przy tym naszej inteligencji. Które produkcje młodzieżowe zasługują na to miano?

Top seriali i filmów dla nastolatek - które warto obejrzeć?

Choć to na ostatnie lata przypada prawdziwy wysyp młodzieżowych produkcji, już kilkadziesiąt lat temu ukazywały się filmy i seriale tego typu, które godne są waszej uwagi. Na naszej stronie niejednokrotnie wychwalaliśmy seriale pokroju "Stranger Things" i "Euforii", przeplatając je z takimi klasykami jak "Freaks and Geeks" czy "Różowe lata 70.". Postanowiliśmy zatem stworzyć dla was artykuł zbiorczy, w którym zgromadziliśmy zestawienia zarówno filmów, jak i seriali przeznaczonych głównie dla nastolatków, które powinniście obejrzeć, jeśli interesują was takie klimaty.

Najlepsze seriale dla nastolatków

Górna półka seriali młodzieżowych to oczywiście wspomniane wcześniej tytuły. Produkcji tego typu ukazało się jednak znacznie więcej. Na uwagę zasługują również tytuły takie jak brytyjski "Skins" i norweski "SKAM".

Najlepsze filmy dla nastolatków

W przypadku filmów przeznaczonych dla młodzieży mamy znacznie większe pole do popisu. Jest ich po prostu więcej i to rozmaitej maści. Od "Harry'ego Pottera" i "Opowieści z Narni" po "Wredne dziewczyny" i "Love, Rosie". Filmy o nastoletnich perypetiach to jednak nie tylko fantastyczne światy czarodziejów i mitycznych stworów lub licealnych przepychanek i pierwszych miłości. Są bowiem produkcje uderzające w zupełnie inny, znacznie poważniejszy ton, jak chociażby "My dzieci z dworca ZOO" czy "Trzynastka".

Jeśli lubicie filmowe zestawienia, na naszej stronie pod tagami "Ranking filmów" i "Ranking seriali" znajdziecie ich całe mnóstwo. Piszemy między innymi o najlepszych filmach fantasy, filmach gangsterskich, produkcjach rozgrywających się w więziennych murach i najlepszych westernach w dziejach kinematografii. Przeczytacie również o najlepszych produkcjach familijnych, najlepszych komediach (tych sensu stricto jak i romantycznych), a także o filmach, w których pierwsze skrzypce odgrywają czworonożni przyjaciele. Postanowiliśmy także wyłonić zarówno najlepsze filmy, jak i najlepsze seriale, jakie kiedykolwiek powstały.