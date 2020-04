Najlepsze filmy katastroficzne 2018 roku. Które warto obejrzeć?

Kino katastroficzne zazwyczaj wzbudza silne emocje. Nic zatem dziwnego, że cieszy się niezmienną popularnością. Które filmy z tego gatunku debiutujące w 2018 roku są warte uwagi? Przedstawiamy listę.

Najlepsze filmy katastroficzne 2018 roku

W 2018 roku ukazało się kilka filmów katastroficznych, jednak tylko niektóre z nich warte są obejrzenia. Poniżej znajdziecie ich tytuły.

1. "The Quake. Trzęsienie ziemi" (2018), reż. John Andreas Andersen

Norweskie kino katastroficzne z niesamowitym klimatem. Rzecz dzieje się w Oslo, gdzie geolog Kristian jako jedyny dostrzega nadciągające zagrożenie - ruchy tektoniczne jasno wskazują, że nadchodzi trzęsienie ziemi na niespotykaną dotąd skalę. Bohater musi nie tylko ocalić najbliższych przed kataklizmem, ale również stawić czoła nieugiętym władzom.

2. "Huragan" (2018), reż. Rob Cohen

Połączenie filmu katastroficznego z kinem akcji. Gdy do lokalnej bazy wojskowej trafia olbrzymia kwota 600 milionów dolarów w gotówce, grupa złodziejaszków postanawia dokonać napadu i ukraść pieniądze. Na ich drodze staje jednak agentka rządowa oraz - potężny huragan.

3. "Kursk" (2018), reż. Thomas Vinterberg

Tytułowy "Kursk" to rosyjski atomowy okręt podwodny, który 10 sierpnia 2000 roku wyrusza na pierwsze od dekady ćwiczenia wojenne. Dochodzi jednak do tragedii. Rozpoczyna się desperacka akcja ratunkowa i choć Brytyjski rząd oferuje pomoc, Rosjanie odmawiają i postanawiają walczyć na własną rękę. Tymczasem szanse na ocalenie marynarzy maleją z każdą minutą.

4. "Drapacz chmur" (2018), reż. Rawson Marshall Thurber

Will Sawyer to były szef jednostki FBI oraz weteran wojenny. Obecnie mieszka w Chinach, gdzie zajmuje się ochranianiem najwyższego na świecie budynku, który jednocześnie uznawany jest za najbezpieczniejszy. Gdy drapacz chmur staje jednak w płomieniach, odpowiedzialność za tragedię zrzucona zostaje na Willa. Bohater nie tylko musi umknąć ścigającym go agentom i oczyścić swoje imię, ale przede wszystkim - uratować rodzinę z płonącego wieżowca.

