Najlepsze filmy, które w Święta zobaczymy w telewizji [program, godzina emisji]

Program telewizyjny na święta Bożego Narodzenia 2021

W święta Bożego Narodzenia w telewizji pojawiają się koncerty kolęd, programy dokumentalne o wielkich artystach, ale też filmy świąteczne. Na pierwszy ogień idzie oczywiście klasyk w postaci "Kevina samego w domu". Nie ma świąt bez Kevina i chyba nie musimy przedstawiać tej produkcji nikomu - ośmioletni chłopiec przez przypadek zostaje sam w domu, podczas gdy jego rodzina wyjechała na święta Bożego Narodzenia. Kevin musi teraz samotnie stawić czoła włamywaczom.

W święta Bożego Narodzenia będzie można zobaczyć też kolejny klasyk z lat 90., czyli film "Titanic" w reżyserii Jamesa Camerona. To opowieść oparta na prawdziwych wydarzeniach, przeplatana wątkiem miłosnym między pochodzącą z zamożnego domu Rose, a wywodzącym się z biedy Jackiem. Wiecie o czym jest film, więc nie będziemy marnowali waszego czasu.

Święta to również czas filmów z kategorii "feel-good", a to ma nam zapewnić seria komedii romantycznych "Listy do M.". W nich poznajemy historie kilku osób, których losy przecinają się w okresie świąt Bożego Narodzenia. Dwa filmy z tej serii zostaną wyświetlone podczas świąt na antenie TVN.

Pełne zestawienie najciekawszych propozycji ze szczegółami emisji znajdziecie poniżej:

24 grudnia 2021:

"Nie wierzcie bliźniaczkom", godzina 9.55, Polsat

"Świąteczne przeznaczenie", godzina 15.35, TVP 2

"Jak ukraść księżyc", 17.00, TVN

"W krzywym zwierciadle: Witaj, Święty Mikołaju", godzina 17.50, TVN 7

"Kevin sam w domu", godzina 20.00, Polsat

"Pada Shrek", godzina 20.00, TVN

"Listy do M.", godzina 20.25, TVN

"Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć", godzina 20.00, TVN 7

25 grudnia 2021:

"Idealny facet", godzina 11.50, TVN

"Święty Mikołaj z 32. ulicy", godzina 12.10, Polsat

"Grinch: świąt nie będzie", 12.45, TVN 7

"Zawód Święty Mikołaj, godzina 14.40, Polsat

"Łowca i królowa lodu", godzina 14.55, TVN 7

"Minionki rozrabiają", godzina 16.55, TVN

"Titanic", godzina 20.00, Polsat (film został rozbity na dwie części - druga następnego dnia o tej samej godzinie)

"Maryla. Tak kochałam", godzina 21.00, TVP 1

"Holiday", godzina 21.50, TVN 7

26 grudnia 2021: