Najlepsze filmy z Melem Gibsonem - oto 9 najlepszych produkcji

Mel Gibson w ostatnich czasach jest raczej znany z reżyserii bardzo dobrych filmów - to on stworzył "Przełęcz ocalałych", czy "Pasję" (która przez wiele lat była najlepiej zarabiającą produkcją przeznaczoną jedynie dla dorosłych). Zanim jednak stanął po drugiej stronie kamery, to radził sobie naprawdę dobrze w roli aktora.

Mel Gibson - najlepsze filmy z udziałem aktora

Przyjrzyjmy się więc najlepszym filmom z udziałem Mela Gibsona - zarówno tym, w których grał, jak i tym, które wyreżyserował (kolejność jest przypadkowa).

1. Seria Mad Max (1979-1985) jako Max

Seria filmów o byłym policjancie Maksie jest prawdziwym klasykiem kina post-apokaliptycznego i dała Gibsonowi międzynarodową sławę. Aktor wystąpił w 3 częściach przygód Rockatansky'ego, wchodząc z impetem do Hollywood. Naszym zdaniem najlepszą odsłoną jest część 2, czyli "Wojownik szos", ale warto zaznajomić się z całą trylogią:

2. Zabójcza broń (1987) jako detektyw Riggs

Dwóch detektywów, szalony Martin Riggs i doświadczony Roger Murtaugh, zostaje partnerami. W pierwszej wspólnej sprawie badają okoliczności tajemniczego samobójstwa młodej kobiety. Na ekranie Melowi Gibsonowi partneruje genialny Danny Glover, a film jest idealnym przykładem filmów określanych mianem "buddy cop movie" - dwóch różnych od siebie mężczyzn zaczyna współpracować i powoli zyskują wobec siebie szacunek. Klasyk kina akcji z lat 80.

3. Braveheart (1994) jako William Wallace, a także reżyser

Po latach spędzonych pod opieką wuja dorosły William wraca do rodzinnej wioski. Niestety wkrótce z rąk angielskich żołnierzy ginie jego żona, Murron. Wydarzenie to staje się to momentem przełomowym w życiu młodego Szkota. William decyduje się bowiem na straceńczą walkę z okupantem. Dzięki ogromnej odwadze zostaje wykreowany na przywódcę powstania przeciw angielskiej tyranii. Prawdopodobnie film widzieliście już nie raz, a jeżeli nie, to trzeba nadrobić.

4. Czego pragną kobiety (2000) jako Nick Marshall

Nick Marshall jest typowym kobieciarzem, a z zawodu specjalistą od reklamy. Przeszkodą w wejściu na szczyt okazuje się pewna kobieta imieniem Darcy, która otrzymuje stanowisko, o którym marzył. Pewnego dnia ulega wypadkowi, wskutek którego nie umiera, ale doznaje wstrząsu, po którym słyszy myśli kobiet. Lekki i przyjemny film, który zdecydowanie różni się od innych produkcji z Gibsonem w roli głównej:

5. Patriota (2000) jako Benjamin Martin

Widowiskowy film kostiumowy, którego akcja rozgrywa się w burzliwym okresie rewolucji amerykańskiej. Benjamin Martin jest weteranem wojny francusko-indiańskiej, porzucił jednak rzemiosło wojenne i osiadł na farmie u boku ukochanej żony, która urodziła mu siedmioro dzieci. Gdy kraj staje w obliczu nowego konfliktu, Benjamin musi dokonać wyboru: albo wyruszy na wojnę przeciwko Anglikom, albo zostanie w domu, by bronić swojej rodziny.

6. Znaki (2002) jako Graham Hess

Mel Gibson wciela się w postać byłego pastora, ojca dwójki dzieci, który po tragicznej śmierci żony zrywa z Kościołem i porzuca stan duchowny. Wraz z córką, synem i młodszym bratem (Joaquin Phoenix) mieszka na farmie w Pensylwanii, gdzie pędzi spokojny żywot. Pewnego dnia odkrywa na swoim polu kukurydzy tajemniczy symbol, który nie mógł być pozostawiony przez człowieka. Świetny thriller autorstwa M. Night Shyamalana:

7. Byliśmy żołnierzami (2002) jako podpułkownik Hal Moore

400 amerykańskich żołnierzy pod dowództwem pułkownika Hala Moore'a (Mel Gibson) zostało otoczonych przez ponad 2000 żołnierzy Północnego Wietnamu. Trzy dni i trzy noce morderczych walk pochłonęły setki ofiar. Tymczasem, żony amerykańskich żołnierzy pozostawione w domach musiały stoczyć równie tragiczna bitwę z własnymi słabościami. Zmagały się z niepewnością o losy mężów i tęsknotą za normalnym życiem. Mocne kino:

8. Pasja (2004, reżyseria)

"Pasja" to film o ostatnich 12 godzinach z życia Jezusa z Nazaretu. Zaczyna się w ogrodzie Getsemani, zostaje aresztowany i zabrany do Jerozolimy, gdzie arcykapłani oskarżają go o bluźnierstwo i skazują na śmierć. Ta nadchodzi, gdy zostaje nabity na krzyż wraz z dwoma innymi przestępcami. Warto obejrzeć, nawet jeżeli nie jesteście osobami wierzącymi:

9. Przełęcz ocalałych (2016, reżyseria)

Schyłek drugiej wojny światowej. Armia amerykańska toczy ciężkie walki z Japończykami o każdy skrawek lądu na Pacyfiku. Wśród setek tysięcy amerykańskich żołnierzy, na front trafia Desmond T. Doss (Andrew Garfield), sanitariusz, który ze względu na przekonania odmówił noszenia broni. Traktowany z nieufnością, oskarżany o tchórzostwo, wkrótce udowodni jak bardzo się wobec niego mylono. Mel Gibson udowodnił "Braveheartem", że potrafi nakręcić epickie widowisko z mocnym ładunkiem emocjonalnym - tutaj to tylko potwierdza: