2 listopada 2022 roku startuje festiwal filmów krótkometrażowych CINEMAFORUM. Na imprezie zobaczymy zwycięskie tytuły z Cannes i Wenecji, obraz nominowany do Oscara oraz kilkadziesiąt innych krótkich metraży z różnych stron globu. Nie zabraknie też polskiego akcentu w postaci filmów nominowanych do Nagród im. Jana Machulskiego.

21. CINEMAFORUM: Najlepsze krótkie metraże świata już od 2 listopada w Warszawie

CINEMAFORUM to całkowicie darmowy festiwal dla wszystkich fanów krótkich form filmowych, który od 21 lat odbywa się w Warszawie. Tegoroczna edycja, podobnie jak poprzednie, będzie obfitowała w pokazy nagradzanych dzieł z całego świata, którym towarzyszyć będą rozmaite wydarzenia branżowe.

Do Międzynarodowego Konkursu Krótkometrażowych Filmów Fabularnych zakwalifikowało się 20 tytułów, wśród których znalazły się m.in. chiński „The Water Murmurs” Story Chen (nagrodzony Złotą Palmą dla najlepszego filmu krótkometrażowego w Cannes), francusko-mongolski „Snow in September” w reżyserii Lkhagvadulam Purev-Ochir (uznany za najlepszy krótki film festiwalu w Wenecji) oraz chilijska animacja „Bestia” Hugo Covarrubiasa, która w 2022 roku zdobyła nominację do Oscara. W Konkursie Międzynarodowym wezmą udział także dwie polskie produkcje – „Piękna łąka kwietna” Emi Buchwald oraz „Nie ma spokoju” Karola Ulmana. Filmy oceni jury w składzie: reżyser, scenarzysta i producent Janusz Zaorski (przewodniczący), aktorka Maria Dębska, scenarzysta Marcin Ciastoń i reżyserka castingu Paulina Krajnik.

W ramach sekcji American Shorts, która powstała we współpracy z American Film Festival, zobaczymy najlepsze krótkie metraże z USA. Sekcja BAFTA Shorts, której partnerem jest British Council, to okazja, by zobaczyć uznane produkcje z Wielkiej Brytanii. Odbędzie się też pokaz najciekawszych filmów z tegorocznego festiwalu w Oberhausen (partnerem programowym jest Goethe-Institut) oraz Przegląd Filmów Ukraińskich (partnerem programowym jest CinemaHall). Ukraińskim akcentem będzie także specjalny pokaz filmu „Chas khryzantem” Dmytro Moiseieva.

21. CINEMAFORUM: Nagrody im. Jana Machulskiego

Nieodłącznym elementem CINEMAFORUM są także Nagrody im. Jana Machulskiego. Są to wyróżnienia przyznawane twórcom filmów krótkometrażowych w 9 kategoriach. Fakt, że za swoją pracę nagradzani są nie tylko reżyserzy, ale też aktorzy, aktorki, scenarzyści, operatorzy i montażyści krótkich metraży jest fenomenem na skalę kraju. Nagrody im. Jana Machulskiego przyznawane są także w kategoriach „Najlepszy Film”, „Najlepszy Film Dokumentalny” i „Najlepszy Film Animowany”.

W tym roku o statuetki powalczą m.in. twórcy „Martwego małżeństwa” (Srebrny Lajkonik na Krakowskim Festiwalu Filmowym, Grand Prix w Konkursie Filmów Krótkich na WAMA Film Festival), „Victorii” (Nagroda im. Lucjana Bokińca za najlepszy film w Konkursie Filmów Krótkometrażowych na festiwalu w Gdyni oraz nagroda dla najlepszego fabularnego filmu krótkometrażowego na Krakowskim Festiwalu Filmowym), a także nagrodzonej w Tokio i Sao Paulo animacji „Airborne”.

Fot. materiały prasowe

CINEMAFORUM to także sekcja edukacyjna i branżowa. W ramach 6. edycji programu INTERFILMLAB młodzi przedstawiciele branży filmowej będą rozwijać swoje projekty filmowe nie tylko pod kątem międzynarodowej dystrybucji, ale także z uwzględnieniem rozwijającego się rynku VOD. Branżowi eksperci skupią się na kondycji kina po pandemii i wpływie kryzysu ekonomicznego na przemysł filmowy. Nad stanem krytyki filmowej w dobie social mediów, VOD i algorytmów pochylą się natomiast znani blogerzy, m.in. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, czyli Zwierz Popkulturalny.

CINEMAFORUM – darmowy festiwal filmowy w sercu Warszawy

21. CINEMAFORUM odbędzie się w dniach 2-6 listopada 2022 roku. Pokazy filmów będą miały miejsce w warszawskim Kinie Atlantic. Na wykłady, debaty i spotkania z filmowcami zapraszamy do Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Pełny program festiwalu dostępny jest na stronie cinemaforum.pl/program-2022

Wstęp na wszystkie festiwalowe projekcje oraz wydarzenia towarzyszące jest całkowicie darmowy. Wejściówki na pokazy będą dostępne w kasie oraz na stronie internetowej Kina Atlantic (od 10:00 w dniu poprzedzającym projekcję).