28 kwietnia przypadł Międzynarodowy Dzień Superbohatera. Z tej okazji ogłosiliśmy specjalny plebiscyt na ulubionego superbohatera czytelników. Teraz wiemy, już kto jest Waszym ulubieńcem.

Najlepszy superbohater według czytelników Antyradio.pl

Waszym zadaniem było wskazanie jednej postaci, która jest waszym absolutnym ulubieńcem, spośród całej plejady bohaterów, którzy przez lata pojawili się na ekranie.

Niezaprzeczalnym zwycięzcą plebiscytu jest Iron Man, z 25% głosów. Miliarder Tony Stark, który lubi wkładać kostium Iron Mana i ratować świat przed przeróżnego rodzaju niebezpieczeństwami, cieszy się największą popularnością wśród czytelników portalu Antyradio.pl.

Wpływ na ten stan rzeczy mogą oczywiście mieć wydarzenia filmu „Avengers: Koniec gry” oraz fakt, że to właśnie film „Iron Man” z 2008 roku i jego scena po napisach zapoczątkowały Marvel Cinematic Universe, które znamy i lubimy od lat.

Na drugim miejscu, ex aequo pojawili się Kapitan Ameryka i Spider-Man, z 11% głosów każdy. Trylogia „Kapitana Ameryki”, na którą składają się filmy „Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie”, „Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz” oraz „Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów” przez wielu uważana jest za najlepszą trylogię pojedynczego bohatera w MCU, w piękny sposób pokazująca ewolucję postaci oraz świata, w którym przychodzi mu żyć.

Mimo, że niektórzy fani preferują trylogię „Iron Mana”, należy zauważyć, że to właśnie w filmach z Kapitanem Ameryką na czele, następują największe zmiany świata przedstawionego, które mają wpływ na kolejne dzieła serii.

Spider-Man miał natomiast szansę zaprezentować się aż w ośmiu pełnometrażowych filmach, z czterema różnymi aktorami, wcielającymi się w główną rolę. To ponadto niezwykle ciekawy bohater, który pojawia się w swoich solowych filmach, w tym w oscarowej animacji, jak i bierze udział w powiązanym uniwersum Marvel Cinematic Universe.

Trzecie miejsce na podium należy, znów ex aequo, do Thora i Batmana, z 9% głosów każdy. Bóg Piorunów, o twarzy Chrisa Hemswortha zyskał tyle samo głosów, co bohater jedynego na podium bohatera ze stajni DC.

Warto wynotować więc, że ranking wśród czytelników pokazał, że bohaterowie adaptacji Marvela są bardziej lubiani niż przedstawiciele tzw. stajni DC Comics. Dość powiedzieć, że „kolega po fachu” Batmana – Superman zdobył jedynie 3% głosów.

Poza podium znaleźli się także: Wolverine (5% głosów), Doktor Strange (4%), czy wspomniany już Superman (3% głosów). 2% głosów trafiło także do Czarnej Wdowy, Scarlett Witch, Ant-Mana i Hulka.

Wartym wynotowania jest jednak fakt, że aż 7% głosujących wybrało opcję „Inny, niewymieniony”. Z wielką chęcią poznamy zatem Wasze typy postaci. Przyznajemy bowiem, że bohaterów świata superbohaterskiego, nawet w samych adaptacjach komiksu, jest zwyczajnie tak dużo, że nie dało się wymienić ich wszystkich na potrzeby tej zabawy. Jesteśmy jednak niezwykle ciekawi Waszych typów.

Czytaj także: Nowe daty premier filmów Marvela. Kiedy zobaczymy trzecią część "Spider-Mana"?