Nakręcił "Titanica", a teraz opowie o wielorybach. James Cameron tworzy serial dokumentalny

James Cameron zrobi program dokumentalny o wielorybach

Cameron został producentem "Secrets of the Whales", serialu NatGeo, który ma zadebiutować na Disney+ już 22 kwietnia, czyli w światowy Dzień Ziemi. Reżyser był niedawno gościem specjalnym panelu "Ocean Storytelling" podczas festiwalu South by Southwest 2021, gdzie wypowiedział się na temat swojego nowego projektu.

Reżyser wyjaśnił, że to ogromne wyzwanie, które dotyczy tematyki bliskiej jego sercu:

To wyzwanie na temat, który jest bliski mojemu sercu. To też bardzo ważne, że chcemy pokazać ludziom, jak te stworzenia myślą, jak czują, jak okazują emocje, jakie mają społeczeństwo.

Sigourney Weaver będzie narratorką projektu, który był kręcony w 24 miejscach na świecie przez 3 lata. Pomysłodawcą "Secret of the Whales" był Brian Skerry - ten bowiem był zaintrygowany eksploracją różnic kulturowych między różnymi grupami waleni, które chociaż należą do tego samego gatunku, to zachowują się zgoła inaczej.

Między osobnikami tego samego gatunku dochodzi do różnych interakcje, zupełnie jak wśród ludzi. Inaczej wychowują swoje młode, żywią się innymi rzeczami, mają zawody na śpiewanie, a nawet korzystają z różnych dialektów.

Głównymi bohaterami będą grupy narwali, humbaków, bieług, ork oraz kaszalotów. Skerry i Cameron zapowiadają, że będziemy zaskoczeni tym, jak bardzo inteligentne są to stworzenia.

Nie możesz się zakraść do walenia. Wiedzą, że tu jesteście, jeszcze zanim wyjdziecie z łodzi. Nie tylko Cię słyszą, to część z nich jeszcze widzi, co masz w środku. Popatrzysz na orkę - to nie tylko genialny drapieżnik, ale też genialny strateg. Ma ogromny mózg... to zwierzęta ze wspaniałą kulturą i inteligencją.

Twórcy chcą też skupić się na przekazie - mają zachęcać do dbania o ocean.

Chcemy wam pokazać coś, czego jeszcze nie widzieliście. Ile wiecie o ich życiach? O tym jest ten program. Chcemy pokazywać światu, że te stworzenia mają osobowość. To jest wśród nich ważne, rodzina jest ważna, kochają swoje babcie, kochają swoje dzieciaki. Może jeśli spojrzymy na ocean jako na miejsce, gdzie mieszkają całe rodziny, to ludzie będą chcieli o niego bardziej dbać.

"Secret of the Whales" zadebiutuje na Disney+ już 22 kwietnia 2021 roku. Natomiast "Avatar 2" ma się pojawić w kinach w grudniu 2022 roku.