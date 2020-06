Nakręcili film na Zoomie bez żadnego budżetu, zdominowali amerykański box-office

Film „Unsubscribe” to półgodzinny horror, stworzony przez Erica Tabacha oraz Christiana Nilssona, bez żadnego budżetu. Panowie zwołali bowiem grupę swoich znajomych i postanowili nakręcić horror.

Film powstał w całości w aplikacji do wideokonferencji Zoom i przedstawia pięciu bohaterów, którzy nękani są przez dziwną istotę. Aktorzy zdecydowali się pracować za darmo, a film dostępny jest za niewielką opłatą na portalu Vimeo.

Jak zatem film zawojował amerykański box office?

Po pierwsze – wciąż brak jest dla niego konkurencji. Większość amerykańskich kin wciąż jest zamknięta. Pojedyncze placówki grają raczej stary reperturar, a dystrybutorzy filmowi przełożyli premiery swoich filmów na późniejszy okres. Z natury rzeczy wszelkie nowości zostaną zatem zauważone w rozpisce najlepiej zarabiających filmów, jako filmy premierowe.

Z podobnego założenia skorzystali twórcy filmu „The Wretched”, który kilka tygodni temu zaczął być grany w kinach samochodowych, jako jedyna dostępna nowość. To zagranie sprawiło, że i „The Wretched” znajduje się na szczycie list sprzedaży. Niedawno poinformowano, że film dostępny także na VOD zarobił już ponad milion dolarów.

Twórcy oszukali system

Po drugie – twórcy filmu zastosowali niezwykłą taktykę, która niejako „oszukała” system box office. Producenci filmu wynajęli bowiem salę kinową, wykupując wszystkie dostępne w niej miejsca. Technika ta, zwana „Four Walling” oznacza, że kino wynajmuje salę kinową, a jakiekolwiek pieniądze, które wynajmujący zarobią na sprzedaży biletów, trafią bezpośrednio do ich kieszeniach.

Po trzecie – to właśnie tego rodzaju działanie od samego początku przyświecało obu twórcom produkcji. Chcieli znaleźć sposób, by oszukać system i zapisać się na kartach historii kinematografii. Kiedy patrzyli na niewielkie przychody innych filmów wyświetlanych podczas pandemii, zaskakiwało ich jak niskie są to liczby. Postanowili zatem zabawić się z systemem i spróbować przechytrzyć system box office.

Panowie wynajęli zatem kino studyjne w Westhampton Beach, niedaleko Nowego Jorku, w którym swego czasu pracował Nilsson. Na markizie przed budynkiem pojawił się nawet napis „wyprzedane”, mimo że obu panów było jedynymi widzami obecnymi na sali. Następnie panowie kilkakrotnie obejrzeli swój film na wielkim ekranie, a potem rozeszli się do domów, by napawać się tą historyczną chwilą.

Następnie musieli jedynie przekonać portal IMDB i należący do niego serwis Box Office Mojo, by uznano ich film za prawdziwą produkcję, wyświetlaną w kinach. Gdy to już się udało, „Unsubsribe” oficjalnie znalazło się na pierwszym miejscu listy najlepiej zarabiających filmów w dniu 10 czerwca 2020 roku.

„Unscubscribe” – zdjęcia z oficjalnej premiery

Ile film „zarobił”?

W ten sposób Box Office Mojo podaje do informacji, że film „zarobił” 25 tys. dolarów, stając na szczycie listy. Twórcy mówią, że w ten sposób stracili nieco na filmie, ale mogą poszczycić się tym, że film bez żadnego budżetu stanął na szczycie amerykańskiego box office.

Co ciekawe – w filmie wzięli udział aktorzy, znani z telewizji. Charlie Tahan występujący w serialu Netfliksa „Ozark” wcielił się w mordercę, a Michelle Khare wystąpi w nowym serialu HBO Max. Do tego duet twórców zachęcił do współpracy YouTuberów, znanych z kanałów Yes Theory - Thomasa Braga i serii The Try Guys – Zacha Kornfelda

To był moment podczas kwarantanny, gdy wszystkim naprawdę się nudziło. Naprawdę nic się nie działo. Każdy chciał być częścią tego projektu. Za darmo.

Jaka płynie z tego wszystkiego lekcja?

Twórcy w ten sposób opowiadają o swoim wyczynie w niedawnej rozmowie z portalem BBC:

" Niezależnie od warunków, możesz znaleźć kreatywne sposoby, by czegoś dokonać. Nawet w najgorszych okolicznościach. Było świetne zobaczyć tych wszystkich ludzi, którzy utknęli w domu i postanowili wykonać wspólny projekt. "

Czytaj także: Film „Tylko sprawiedliwość” za darmo dla Amerykanów, zdecydował Warner Bros.