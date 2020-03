Napij się wódki ze Scarlett Johansson. Gwiazda Marvela zaprasza fanów na oficjalną premierę "Black Widow"

Na premierę "Black Widow" czekają miliony widzów na całym świecie. Z tej okazji Scarlett Johansson dała swoim fanom szansę na obejrzenie nowego filmu Marvel Studios podczas oficjalnego pokazu w Los Angeles. To jednak nie koniec atrakcji. Po projekcji zwycięzca loterii wybierze się z gwiazdą na after party.

Aktorka przy współpracy z serwisem Omaze nagrała krótkie wideo planu "Black Widow". Johansson udaje, że wbrew przepisom panującym podczas kręcenia zdjęć, nagrywa zakulisowy przeciek, zdradzający ekscytujące tajemnice nadchodzącego filmu. W rzeczywistości zabawne nagranie to zachęta do wzięcia udziału w loterii.

Na Omaze.com pojawił się opis przedsięwzięcia.

"

Scarlett Johansson właśnie zrekrutowała cię, żebyś był jej VIP-em na światowej premierze "Black Widow"! Oto twoja misja: ty i twój przyjaciel/przyjaciółka polecicie do Los Angeles, zobaczyć niesamowity powrót Natashy Romanoff na duży ekran w wyczekiwanym solowym filmie o członkini Avengers. Po obejrzeniu jak wasza ulubiona rudowłosa wyszkolona zabójczyni robi to, co umie najlepiej (kopanie tyłków), zrobicie to, co wy umiecie najlepiej (jedzenie/picie/tańczenie/plątanie się) na ekskluzywnym after party. Najlepsza część imprezy? Picie szotów wódki ze Scarlett. No chyba że nie macie skończonych 21 lat, albo nie pijecie. W takim wypadku Scarlett dokona ostatecznego poświęcenia... i wypije wsze szoty za was. Loty i hotel na nasz koszt! "