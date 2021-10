Nareszcie! Oto Tom Holland jako Nathan Drake w zwiastunie "Uncharted" [WIDEO]

Nareszcie się doczekaliśmy. Po produkcyjnym piekle i wielu obsuwach, film "Uncharted" nareszcie ma datę premiery, a co najważniejsze zwiastun, który przedstawia nam Toma Hollanda w roli młodego Nathana Drake'a.

Uncharted - oto pierwszy zwiastun filmu na podstawie gier

Ten pokazuje nam, że twórcy postanowili nieco połączyć wydarzenia z 3. i 4. odsłony serii. Od razu dowiadujemy się o istnieniu drugiego z braci Drake - Samie, którego w grach poznawaliśmy dopiero w finałowej części sagi. Tutaj Nate jest totalnym podlotkiem i od razu widzimy, że twórcy nieco zmienili origin story Nate'a i Sully'ego - ci poznają się w ekskluzywnym barze, a nie na ulicach Ameryki Południowej.

Oprócz tego czekają na nas klasyczne pościgi, pojedynki wręcz, strzelaniny i absurdalnie nieprawdopodobne wyczyny kaskaderskie - wyskakiwanie z samolotu to jedynie wierzchołek góry lodowej (ale też przy okazji ładne nawiązanie do ikonicznych scen z 3. odsłony gier).

Nie będziemy zatem przedłużali - Sic parvis magna, śmiałym szczęście sprzyja, itp. itd. Oto zwiastun "Uncharted":

Oglądaj

W filmie, jako główny antagonista, wystąpi także Antonio Banderas. Na ekranie zobaczymy także Tati Gabrielle ("Chilling Adventures of Sabrina") oraz Sophię Ali ("Chirurdzy"). Za reżyserię odpowiada twórca filmowego "Venoma", Ruben Fleischer. Scenariusz oparty o fabułę serii gier napisali Art Marcum ("Iron Man") i Matt Holloway ("Men in Black: International").

Istnieje możliwość, że Toma Hollanda na ekranach kin będziemy mieli dosyć - "Spider-Man: No Way Home" ma zadebiutować w grudniu 2021 roku, natomiast "Uncharted" niedawno opóźniono i teraz jego planowana data premiery to 18 lutego 2022 roku.