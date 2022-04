Nareszcie - oficjalnie powstanie "Batman 2". W głównej roli powróci Robert Pattinson

Świetnie przyjęty przez fanów i krytyków film "The Batman" zarobił w światowych kinach grubo ponad 700 milionów dolarów. Równie dobrze radzi sobie w serwisie HBO Max, gdzie trafił 18 kwietnia 2022 roku - firma poinformowała, że obejrzano go w ponad 4 milionach domostw (w samym USA, globalne dane na razie nie są dostępne).

To wszystko sprawiło oczywiście, że Warner Bros. potwierdziło w trakcie swojego panelu na Cinemacon 2022, iż w produkcji jest już "The Batman 2". W filmie oczywiście powróci Robert Pattinson w roli tytułowego herosa, a reżyserem ponownie został Matt Reeves.

Ten zresztą pojawił się chwilowo na scenie, gdzie podziękował widzom za oglądanie jego filmu:

Dziękuję bardzo za niesamowite wsparcie filmu "The Batman". Nie stalibyśmy tutaj, gdyby nie wasza wiara i entuzjazm. Nie mogę się doczekać, żeby wrócić do tego świata i przygotować dla was kolejny rozdział tej opowieści.