Nareszcie ruszyły zdjęcia do filmu "The Flash". Czy w filmie pojawi się Batman Michaela Keatona?

Po wielu opóźnieniach, zawirowaniach i innych incydentach nareszcie ruszyły zdjęcia do "The Flasha" z Ezrą Millerem w roli głównej. Dowiedzieliśmy się również, co z występem Michaela Keatona w nadchodzącym filmie.

The Flash - nareszcie ruszyły zdjęcia do filmu DC

Aż chce się powiedzieć "no nareszcie". Po wielu latach opóźnień ruszyły w końcu zdjęcia do "The Flasha". Informację potwierdził sam reżyser Andy Muschietti. Na szczęście dowiedzieliśmy się również, że Michael Keaton powróci do roli Batmana w nadchodzącym filmie!

Jeszcze kilka tygodni temu Michael Keaton nie był za bardzo pewien, czy pojawi się w nadchodzącym filmie. Pandemia koronawirusa przestraszyła aktora, który ze względu na swój wiek był trochę przestraszony wycieczką do Londynu, gdzie "The Flash" jest kręcony. Jego agencja ICM Partners potwierdziła jednak w rozmowie z The Wrap, że Keaton pojawi się na planie.

Tak jak wspomnieliśmy, informację na temat startu zdjęć potwierdził reżyser Andy Muschietti, który podzielił się również animowanym logo filmu:

"The Flash" ma całkiem imponującą obsadę. Główną rolę zagra Ezra MIller. Oprócz niego w filmie pojawiają się Maribel Verdú jako Nora Allen, Kiersey Clemons jako Iris West oraz Michael Keaton i Ben Affleck, którzy powtórzą swoje role jako Batmanowie.

Oprócz tego dowiedzieliśmy się, że Ron Livingston zastąpi Billy'ego Crudupa w roli Henry'ego Allena (wcielał się w niego w "Lidze Sprawiedliwości Zacka Snydera"). Reżyserem jest Andy Muschietti, natomiast scenariusz przygotowała Christina Hodson ("Birds of Prey"). Producentami są Barbara Muschietti i Michael Disco.

"The Flash" ma zadebiutować 4 listopada 2022 roku.