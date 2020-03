Następcy Agenta Smitha na nagraniu z planu z "Matriksa 4" [WIDEO]

W San Francisco nadal trwają zdjęcia do "Matriksa 4". Co jakiś czas w internecie pojawiają się nieoficjalne materiały z planu zdjęciowego, tworzone przez fanów serii. Na najnowszym nagraniu widzimy osoby, które zachowują się bardzo podobnie do Agenta Smitha.

"Matrix 4" - kto zastąpi Agenta Smitha?

Głównym antagonistą oryginalnej trylogii był Agent Smith - program kontrolujący cała wirtualną rzeczywistość, który w końcu postanowił działać na własną rękę. W Smitha, który potrafił się multiplikować, wcielał się Hugo Weaving. Aktor zdradził, że nie pojawi się w czwartej części serii. Nie oznacza to jednak, że braknie przeciwników, którzy go przypominają.

Na Twitterze pojawił się kolejny zakulisowy materiał z planu, na podstawie którego możemy wywnioskować, co wydarzy się w nadchodzącym filmie.

" Zeszłej nocy na mojej dzielnicy kręcili "Matriksa 4". "

Na nagraniu widzimy samochody otoczone przez przyjaźnie nastawioną grupę ludzi. Kiedy dokładnie przyjrzymy się osobom grającym tłum, można zauważyć, że wszyscy jego członkowie są do siebie bardzo podobni. Z tego powodu fani uważają, że w "Matriksie 4" pojawi się kolejna postać, potrafiąca zwielokrotniać swoje ciało, która zostanie nałożona na statystów na etapie postprodukcji. Czy rzeczywiście tak się stanie?

"Matrix 4" - kiedy premiera?

Za reżyserię i scenariusz odpowie Lana Wachowski. W pisaniu skryptu pomoli jej Aleksandar Hemon i David Mitchell. Wachowski będzie też producentką filmu obok Granta Hilla, który pracował już przy "Matriksie Reaktywacji" i "Matriksie rewolucjach". Premiera filmu została zaplanowana na 21 marca 2021 roku. W rolach głównych wystąpią Keanu Reeves (Neo), Carrie-Anne Moss (Trinity) i Jada Pinkett Smith (Niobe). W serii zadebiutują między innymi Priyanka Chopra, Jessica Henwick, Eréndira Ibarra, Neil Patrick Harris, Toby Onwumere i Yahya Abdul-Mateen II, który ma zagrać młodego Morfeusza.

