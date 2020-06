Lubicie klimat serialu "Chłopaki z baraków"? Oglądanie kiepskich filmów sprawia Wam przyjemność? Ekscytujecie się gościnnymi występami gwiazd porno? Jeśli odpowiedzi na powyższe pytania były pozytywne, to spodoba się Wam komedia zatytułowana "Dale Archdale". W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun tego kuriozalnego filmu.

Na kanale YouTube studia Freestyle Digital Media pojawiła się zapowiedź niskobudżetowej produkcji, która przypadnie do gustu wszystkim miłośnikom "patologii na wesoło". W przeciwieństwie do "Chłopaków z baraków" tym razem zobaczymy jej amerykańską odmianę.

W filmie w reżyserii Tylera Wirtanena poznamy historię jednego z mieszkańców osiedli przyczep. Mała ojczyzna tytułowego bohatera zostanie zagrożona. Z tego powodu Dale będzie musiał zrobić wszystko by ją uratować, przy okazji mierząc się z nieprzychylnie nastawionymi do niego sąsiadami.

W rolach głównych wystąpili Matthew Warzel, Angelica Sin, Phoebe Dollar, Charles Auten, Braxton Lathan Williams, Taran Hall, Logan Mack, Nichole Amerson oraz Bryan Cournoyer. Gościnny występ zaliczył (he, he) kultowy gwiazdor porno Ron Jeremy, który ostatnimi czasy lubi występować w niskobudżetowych quasi-amatorskich produkcjach.

Twórcy oprócz zwiastuna zaprezentowali również plakat filmu "Dale Archdale".

Nie zabrakło też oficjalnego opisu fabuły nadchodzącej produkcji.

"

Po tym, jak zamknięto osiedle przyczep kempingowych Dale'a Archdale'a, bohater zmuszony jest wprowadzić się na waleta do swojej byłej żony mieszkającej w ekskluzywnej okolicy. Dale próbuje nabrać wiatru w żagle, biorąc udział w konkursie na najlepszą potrawę Chilli, żeby wygrać wystarczającą ilość pieniędzy i ocalić swoje ukochane osiedle. Problemów jednak przybywa, kiedy zostaje zmuszony do stawienia czoła swoim cwaniakującym, bogatym i spiętym sąsiadom, między innymi panu Fauxmanowi - poprzedniemu zwycięzcy konkursu. Kłopoty narastają, gdy pojawia się wkurzony szef gangu pan Bambino, któremu Fauxman wisi pieniądze, co odbija się bezpośrednio nie tylko na jego rodzinie, ale również na Dale'u i jego bliskich oraz paczce prostackich przyjaciół. Czy Dale uratuje swoje osiedle, pana Fauxmana, jego rodzinę i samego siebie? "