Nastolatka zmienia się w prawdziwego żywego trupa w zwiastunie horroru "Zombi Child"

Jeśli zjawisko zombie utożsamiacie jedynie z tandetnymi horrorami, nadgniłymi poruszającymi się zwłokami, które chcą zjeść mózgi swoich ofiar, albo produkcjami o postapokaliptycznym świecie spustoszonym przez wirus zmieniający ludzi w żywe trupy, to film "Zombi Child" będzie dla Was zaskoczeniem.

"Zombi Child" - zwiastun horroru o prawdziwych zombie

Świat Zachodu ma to do siebie, że lubi spłycać "egzotyczne" fenomeny pochodzące z innych kultur świata. Tak właśnie było z zombie, które stosunkowo późno stały się bohaterami różnego rodzaju filmów grozy. Zazwyczaj produkcje bardzo były do siebie podobne i nawet jeśli miały ukryte jakieś głębsze przesłanie, na pierwszy plan zawsze wysuwały się takie elementy jak rozwałka, poczucie osaczenia i paskudnie wyglądające zombiaki.

W rzeczywistości zombie to efekt tajemniczych rytuałów Voodoo, które zainspirowały twórców francuskiego horroru "Zombi Child". W sieci pojawił się zwiastun filmu z angielskimi napisami.

Historia opowiada o dwóch nastolatkach, które zaprzyjaźniają się w nowej szkole. Jedna z nich ma haitańskie korzenie i opowiada swojej koleżance o niezwykłych rytuałach odprawianych przez jej krewnych. Dziewczyna zaczyna fascynować się tą zdumiewającą ją religią i zamierza zrobić wszystko, by uczestniczyć w rytuale zombifikacji. Jak zakończy się ten pomysł?

Film w reżyserii Bertranda Bonello został zainspirowany prawdziwą historią. W 1962 roku zmarł mieszkaniec Haiti Clairvius Narcisse (Mackenson Bijou). Po jakimś czasie odkryto, że mężczyzna wyszedł ze swojego grobu. Według niektórych stało się tak dlatego, że Narcisse został poddany rytuałowi Voodoo i przemienił się w prawdziwego zombie. Zafascynowana historią buntownicza uczennica paryskiej szkoły o imieniu Fanny (Louise Labèque) namawia swoją nowo poznaną przyjaciółkę pochodzącą z Haiti Melissę (Wislanda Louimat), by podobny rytuał odbył się we Francji. Dziewczyna w ten sposób chce poradzić sobie z problemami.

"Zombi Child" nie jest typowym horrorem. To bardziej połączenie kina grozy z dramatem podszyte poważnym komentarzem społeczno-politycznym. Miłośnicy krwawych horrorów, nie będą raczej zadowoleni, ale cała reszta kinomanów może zainteresować się tą niesamowitą historią, uchylającą rąbka tajemnicy owiewającej religię Voodoo.

"Zombi Child" - kiedy premiera?

Światowa premiera filmu miała miejsce w 17 maja 2019 roku. Po roku horror trafi na Blu-ray i DVD. 19 maja 2020 roku za pośrednictwem Film Movement "Zombi Child" będzie dostępny na amerykańskim rynku. Na razie nie wiadomo, kiedy film będzie można obejrzeć w Polsce.

