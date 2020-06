Znana aktorka amerykańsko-izraelskiego pochodzenia, która już swoim debiutem zachwyciła cały świat. Natalie Portman w trakcie swojej kariery wystąpiła w wielu produkcjach prezentujących różny poziom. Przedstawiam 5 filmów z jej udziałem, które uznaliśmy za najlepsze.

Natalie Portman - 5 najlepszych filmów z udziałem aktorki

Natalie Portman grała w dramatach, komediach romantycznych, kinie niezależnym i wielkich blockbusterach. Choć wielu może kojarzyć ją jako Padme Amidalę z "Gwiezdnych wojen", czy Jane Foster z Kinowego Uniwersum Marvela, dla większości na zawsze pozostanie malutką Matyldą. Przedstawiamy listę 5 najlepszych filmów z udziałem Natalie Portman. Kolejność nie ma większego znaczenia.

1. "Leon zawodowiec" (1994), reż. Luc Besson

Historia tytułowego Leona, który jest płatnym mordercą bez (niemalże) żadnych skrupułów, jednak o wielkim sercu. Gdy skorumpowani gliniarze mordują rodzinę młodziutkiej Matyldy, mężczyzna przyjmuje dziewczynkę do siebie, ratując jej tym samym życie. Następnie postanawia pomóc jej pomścić najbliższych. Był to debiut zaledwie 13-letniej Portman, która z miejsca została uznana za wspaniałą aktorkę, a wykreowana przez nią Matylda do dziś stanowi inspirację i zajmuje zaszczytne 1. miejsce na liście najlepszych dziecięcych kreacji w dziejach kina.

2. "Czarny łabędź" (2010), reż. Darren Aronofsky

Nina to bardzo ambitna i utalentowana baletnica, która walczy o występ w "Jeziorze łabędzim". Problem polega jednak na tym, że rola Odetty jest niezwykle wymagająca, a główna bohaterka nie do końca pasuje do roli Czarnego Łabędzia. W przeciwieństwie do nowej uczennicy Lily. Gdy kobiety zaczynają ze sobą rywalizować, ambicje Niny przeradzają się w psychozę, pchając ją w najmroczniejsze odmęty własnego umysłu. Rola Niny jest do tej pory jedynym występem Natalie Portman, za który aktorka nagrodzona została Oscarem.

3. "Bliżej" (2004), reż. Mike Nichols

Natalie Portman w roli wrażliwej i zagubionej Alice , która chowa prawdziwe uczucia pod grubą warstwą maski. Uwikłana w miłosny czworokąt z resztą bohaterów, niejednokrotnie pokazuje nam rozmaite oblicza. Od delikatnej i ślepo zakochanej dziewczyny po uwodzicielską i niedostępną femme fatale. A aktorka spełnia się w tej roli tak wyśmienicie, że wprost nie sposób oderwać od niej wzroku.

4. "Jackie" (2016), reż. Pablo Larraín

Tym razem Portman wcieliła się w autentyczną postać - Jackie Kennedy. W filmie śledzimy losy byłej pierwszej damy Stanów Zjednoczonych tuż po zamachu na jej męża w 1963 roku.

5. "Powrót do Garden State" (2004), reż. Zach Braff

Historia Andrew - początkującego aktorka, który zmuszony jest powrócić w rodzinne strony i zmierzyć się z demonami przeszłości. Nie jest na to jednak gotowy. Na swojej drodze spotyka wielu dawnych znajomych, którzy tworzą niezwykle ciekawą galerię osobowości. Najbardziej intrygującą z nich jest jednak nowo poznana Sam - ekscentryczna dziewczyna o niezwykłej wrażliwości, która na zawsze zmieni życie głównego bohatera.