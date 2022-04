Natalie Portman jako Potężna Thor! Zobaczcie plakat promujący film "Thor: miłość i grom"

Natalie Portman jako Thor na nowym plakacie filmu Thor: miłość i grom

W sieci w poniedziałek wielkanocny pojawił się zwiastun filmu "Thor: miłość i grom", w którym tytułowy bohater zaczyna podróż po kosmosie w celu poszukiwania siebie. Tam odnajduje nie tylko miłość (zarówno romantyczną, jak i platoniczną), ale również swojego nowego wroga - Gorra, zabójcę Bogów.

Niespodzianki jednak na tym się nie kończą. Thor odkrywa, że jego była dziewczyna Jane Foster zaczyna chorować na raka. Jej życie odmienia się jednak diametralnie, kiedy kobieta odkrywa, że jest godna, by dzierżyć młot Mjolnir. Dzięki temu nabywa moce Boga Piorunów, stając się Potężną Thor - nawet strój ma taki sam, jak Chris Hemsworth w pierwszej odsłonie serii.

Twórcy nareszcie podzielili się oficjalnym plakatem promującym film, który przedstawia nam wspomnianą Potężną Thor. Zobaczcie materiał poniżej:

Widoczny i na plakacie i w podpisie cytat: "jedna, ale nie jedyna", to nawiązanie do materiału z samym Thorem. Tam zaznaczono, że on "jest jednym i jedynym":

Jak czytamy w oficjalnym opisie fabuły "Thor: miłość i grom":

Thor (Chris Hemsworth) jest w podróży, w której jeszcze nie był - szuka wewnętrznego spokoju. Ale jego emerytura jest przerwana, kiedy na jego drodze pojawia się Gorr, zabójca Bogów (Christian Bale), którego zadaniem jest wyeliminowanie wszystkich bóstw. By pokonać go, Thor prosi o pomoc Króla Walkirię (Tessa Thompson), Korga (Taika Waititi) oraz byłą dziewczynę Jane Foster (Natalie Portman). Ta - ku jego zaskoczeniu - posługuje się teraz jego młotem Mjolnirem jako Potężna Thor. Razem wyruszają w kosmiczną podróż, by odkryć powód zemsty Gorra.

W filmie pojawią się również wszyscy Strażnicy Galaktyki, co widzieliśmy już w zwiastunie, a także m.in. Russel Crowe, który ma się wcielić w Zeusa. Produkcja "Thor: miłość i grom" zadebiutuje 8 lipca 2022 roku.