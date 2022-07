Nawet James Cameron nie wie, co zrobić z "Avaterami" 4 i 5. Wyreżyseruje je ktoś inny?

Podczas gdy świat czeka na premierę filmu "Avatar: Istoty wody", James Cameron powoli zmienia swoje plany - reżyser niedawno stwierdził, że istnieje ogromna możliwość, iż w ogóle nie powstaną kolejne odsłony serii, a jeżeli już, to nie on będzie za nie do końca odpowiedzialny.

Mowa konkretnie o odsłonach z numerkami 4 i 5, bo jak twierdzi Cameron w rozmowie z Empire "ma w głowie też inne ekscytujące rzeczy":

Cameron jednak nie kryje swojego entuzjazmu dotyczącego serii:

Wszystko co chcę powiedzieć o rodzinie, życiu, klimacie, naturalnym świecie, czyli rzeczach, które są dla mnie ważne w prawdziwym życiu, mogę powiedzieć w klatkach filmowych. Prawda jest taka, że wraz z kolejnymi odsłonami, cieszyłem się jeszcze bardziej. Czwarty film to będzie jazda bez trzymanki. To jest totalny rozp*erdol, Naprawdę mam nadzieję, że będę go mógł zrobić. Ale to jest zależne już od rynku. Trzeci na pewno wyjdzie, bo już go zrobiłem. Ale mam nadzieję, że dadzą nam szanse na 4. i 5., bo to summa summarum jedna wielka historia.