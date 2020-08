Keanu Reeves wraz ze swoim ekranowym partnerem Alexem Winterem promują właśnie film „Bill and Ted Face The Music”. W ramach promocji tytułu, pojawiają się w różnych programach typu talk-show. Wczoraj pojawili się w programie Stephena Colberta, który zadał Keanu pewne zasadnicze pytanie: kto, zdaniem aktora, wygrałby w pojedynku: Neo kontra John Wick?

Keanu Reeves udziela zaskakującej odpowiedzi

Amerykański aktor udzielił zaskakującej odpowiedzi. Wedle słów mężczyzny:

" „Oni nawet by się ze sobą nie bili”. "

Reeves wydaje się być przekonany, że obaj mężczyźni nie mieliby powodu, by stanąć ze sobą w szranki. Na pytanie pomocnicze prowadzącego:

" „A co gdyby Neo przypadkiem zabił psa Johna Wicka?” "

odwołujące się bezpośrednio do fabuły pierwszego filmu serii Chada Stahelskiego, w której spokojny mężczyzna przeradza się w bezwzględną maszynę do zabijania po tym, jak grupa bandytów z zimną krwią zabija mu ulubionego pupila, którego otrzymał od zmarłej żony.

Reeves nadal twierdzi, że panowie nie mieliby powodu do walki, bo, jako że rzecz musiałaby dziać się w Matriksie, to:

" „Neo po prostu przywróciłby psa do życia”. "

Neo I John Wick kontra świat maszyn

Aktor dodał jednak ciekawą erratę do swojej odpowiedzi.

" „Nie, nie walczyliby. Ale może John Wick próbowałby pomóc Thomasowi Andersonowi w prawdziwym świecie walczyć z maszynami”. "

Taki duet miałby jeszcze większe szanse powodzenia.

Neo kontra John Wick – Keanu Reeves udziela odpowiedzi

Odpowiedź Keanu Reevesa zobaczycie we fragmencie programu "The Late Show with Stephen Colbert", która właśnie pojawiła się w Internecie. Fragment o starciu tytanów zaczyna się w 8 minucie i 16 sekundzie poniższego klipu:

Keanu Reeves powróci w obu ikonicznych rolach w najbliższych latach. Premiera filmu „Matrix 4” zapowiedziana jest na 2021 rok. Wiadomo też, że powstaną dwie kolejne części „Johna Wicka”, które mają być kręcone równocześnie, gdy ekipa będzie już mogła z powrotem wejść na plan.

