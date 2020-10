Leonardo DiCaprio w gwiazdorskiej obsadzie komedii Netflix. Zagrają też Streep, Lawrence, Blanchett i Chalamet

Takiej obsady nie było chyba od czasów "Ocean's Eleven"! Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Matthew Perry, Ariana Grande, Kid Cudi i Jonah Hill to lista gwiazd obsadzonych w nowym filmie Netflix w reżyserii Adam McKaya odpowiedzialnego za sukcesy "Vice" i "The Big Short". O czym opowie wyjątkowa produkcja "Don't Look Up", zapowiadana jako komedia sci-fi?

"Don't Look Up" - komedia Netflix z gwiazdorską obsadą

Nowy film Adama McKaya ma opowiadać o dwójce astronautów niższego szczebla, którzy wyruszają w głośne tournee po Stanach Zjednoczonych, by ostrzegać ludzkość przed asteroidą zbliżającą się do Ziemi. Jak podaje portal Variety, w parę głównych bohaterów prawdopodobnie wcielą się Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence. Jednak informacja ta nie została potwierdzona przez Netfliksa.

Adam McKay nie tylko wyreżyseruje, ale też napisze scenariusz i wyprodukuje film "Don't Look Up" wraz z Kevinem Messickiem. Twórca kojarzony jest obecnie z poważnymi dziełami jak "Vice" czy "Big Short", za scenariusz którego został nagrodzony Oscarem, jednak ma spore doświadczenie w rozśmieszaniu publiczności. Na początku kariery występował jako komik, pracował m.in. przy "Saturday Night Live", produkował seriale komediowe i reżyserował filmy z Willem Ferrellem. Możemy być zatem spokojni o jego komediowe zdolności.

Leonardo DiCaprio w komedii Netflix

Choć wciąż wielu filmowych tradycjonalistów uważa, że filmy Netflix nie powinny brać udziału w wyścigu o Oscary, władze serwisu streamingowego raz za razem udowadniają, że są w stanie sięgać równie wysoko, co hollywoodzkie studia filmowe. Dla Netflix swoje filmy tworzyli już Martin Scorsese, Steven Soderbergh, David Fincher czy Michael Bay, w Netflix Originals występowali - Al Pacino, Robert De Niro, Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas, a także Chris Hemsworth, Robert Pattinson i Brad Pitt.

Dzięki nowej produkcji Adama McKaya do tego grona dołączy Leonardo DiCaprio. Zdobywca Oscara za film "Zjawa" najdłużej zastanawiał się nad występem w "Don't Look Up". Przyczyną miała być obawa o niemożność pogodzenia pracy nad produkcją Netfliksa z angażem w nadchodzącym filmie Martina Scorsese "Killers of the Flower Moon".

"Don't Look Up" - kiedy premiera na Netflix?

Zdjęcia do "Don't Look Up" miały rozpocząć się już w kwietniu 2020, jednak start produkcji został przełożony z powodu pandemii koronawirusa. Zgodnie z aktualnymi założeniami pierwszy klaps na planie nowej komedii Netfliksa padnie przed końcem tego roku. Premiera zapowiedziana jest na 2021 rok.

