Ekranizacja "Akademii dobra i zła" to jeden z nadchodzących projektów filmowych Netflix. Reżyser Paul Feig pochwalił się, że do gwiazdorskiej obsady jego projektu dołączył właśnie Earl Cave.

"Akademia dobra i zła": Kogo zagra Earl Cave?

Reżyser adaptacji słynnej młodzieżowej serii "Akademia dobra i zła", która jest właśnie w przygotowaniu dla Netflix, postanowił podzielić się z fanami książek Somana Chainaniego radosną nowiną. 21-letni Earl Cave, syn Nicka, wcieli się w postać Horta - człowieka-wilka, który jest uczniem czwartej klasy i odgrywa znaczącą rolę w całej historii. Nie będzie to jego pierwsza przygoda z aktorstwem. Wcześniej wystąpił już m.in. w popularnym serialu Netflixa "The End of the F***ing World".

Młody Cave dołączył do takich gwiazd jak Charlize Theron i Laurence Fishburne. W filmie wystąpią też Michelle Yeoh, Kerry Washington, Kit Young, Jamie Flatters oraz Sofia Wylie i Sophia Anne Caruso. Dwie ostatnie, nastoletnie aktorki, wcielą się w główne bohaterki produkcji.

O czym jest "Akademia dobra i zła"?

"Akademia dobra i zła" to opowieść osadzona w świecie fantasy, w którym funkcjonuje tytułowa szkoła przygotowująca młodych ludzi do ról baśniowych bohaterów i groźnych złoczyńców. Trafiają do niej dwie przyjaciółki - Sophie i Agatha. Pierwsza z nich, najpiękniejsza dziewczyna w całym Gavaldonie, która słynie z dobrych stopni i dobrych uczynków, nie może doczekać się aż trafi do szkoły Dobra i zostanie księżniczką z bajki. Druga - odziana w czerń miłośniczka czarnych kotów, która pała niechęcią do wszystkiego, co stanie jej na drodze, jest przekonana, że trafi do szkoły Zła. Tymczasem dzieje się zupełnie odwrotnie...

Scenariusz napisał sam autor serii, Soman Chainani, wraz ze scenarzystką "Hooka" - Malią Scotch Marmo. Obecnie w Północnej Irlandii trwają zdjęcia do filmu. Premiera na Netflix została zapowiedziana na 2022 rok.