"Havoc": Tom Hardy w nowym filmie Netflix

"Havoc" to najnowsza produkcja Garetha Evansa, reżysera znanego przede wszystkim dzięki popularnej serii "Raid". Zarówno Evansowi, jak i streamerowi zależało, by wystąpił w niej Tom Hardy. Gwiazdor "Bronsona" przyjął propozycję, więc już niebawem dołączy do gwiazdozbioru Netflixa. W filmie "Havoc" wcieli się w poobijanego detektywa, który musi wniknąć w światek przestępczy, by uratować syna polityka.

Evans napisze scenariusz i wyreżyseruje "Havoca". Będzie też pełnił rolę jednego z producentów. Produkcja z Hardym w roli głównej ma być pierwszym efektem długofalowej współpracy, jaką Gareth Evans zawarł z gigantem streamingowym. Wcześniej reżyser zrealizował dla Netflix horror "Apostoł".

Netflix w 2021 roku: nowy film co tydzień

Netflix nie zwalnia tempa i choć już od dawna dumnie dzierży tytuł najpopularniejszej platformy streamingowej, wciąż pracuje nad tym, by go nie stracić. Serwis zapowiedział na 2021 rok dziesiątki nowości filmowych, w których zobaczymy takie gwiazdy jak Chris Hemsworth, Jason Momoa, Gal Gadot, Ryan Reynolds, Leonardo DiCaprio, Timothee Chalamet czy Jennifer Lawrence. Ich premiery mają odbywać się co tydzień. W 2021 roku jako oryginalne produkcje Netflix zadebiutowały już m.in. "Malcolm i Marie", "Cząstki kobiety" oraz najświeższe - "O wszystko zadbam", które już bije rekordy popularności w internecie.