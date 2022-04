Netflix anulował prace nad filmem "Bright 2" z udziałem Willa Smitha. Pokłosie incydentu?

Netflix anulował film Bright 2 z Willem Smithem

Jak podaje portal Bloomberg, Will Smith stracił kilka ról w ciągu ostatnich tygodni - jedną z nich jest seria przyrodnicza od National Geographic, w której Smith miał być narratorem. Jednak niedługo później autor artykułu Lucas Shaw dodał na Twitterze, że "Netflix postanowił anulować też film "Bright 2".

Dziennikarz wyjaśnił jednak, że anulowanie kontynuacji "Bright" nie było spowodowane stricte wydarzeniami z udziałem Smitha - film stracił reżysera Davida Ayera, producenci nie mogli się zdecydować na scenariusz i wydaje się raczej, że spoliczkowanie Chrisa Rocka przez Willa Smitha była jedynie kroplą, która przepełniła czarę goryczy.

Ostatnie oficjalne wieści na temat "Bright 2" pojawiły się bowiem latem 2021 roku, kiedy to Netflix wyjawił, że trwały poprawki przy scenariuszu, a Netflix spodziewał się, że do obsady powrócą Will Smith i Joel Edgerton. Podobnie zresztą miał zrobić David Ayer, ale kiedy projekt wciąż stał w miejscu, to reżyser zrezygnował z filmu.

Przez kolejne miesiące kontynuacja "Bright" po prostu poszła w odstawkę, a teraz Netflix jedynie oficjalnie wrzucił projekt do kosza.

Jeśli chodzi natomiast o wspominany "incydent", to Smith przeprosił za swoje zachowanie, Rock nie wniósł oskarżeń, a jednak sprawa jeszcze nie ma końca. Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu aktora, które zostało udostępnione na łamach Deadline, gwiazdor bardzo ciężko przechodzi całą sytuację:

Lista tych, których skrzywdziłem, jest długa. Obejmuje Chrisa, jego rodzinę, wielu moich przyjaciół i bliskich, wszystkich obecnych i widzów w domach. Zdradziłem zaufanie Akademii. Pozbawiłem innych nominowanych i zwycięzców możliwości świętowania i uhonorowania za ich niezwykłą pracę. Jestem załamany.

Jesteśmy bardzo ciekawi, kiedy Will Smith powróci do pracy w swoim zawodzie.