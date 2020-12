Nie tylko "Przyjaciele". Netflix usunie prawie 130 tytułów przed końcem 2020 roku

Nie tylko fani "Przyjaciół" zapłaczą z końcem 2020 roku. W najbliższych dniach Netflix usunie także wiele innych słynnych seriali i filmów ze swojej biblioteki. Co warto obejrzeć, zanim zniknie z serwisu?

To, że Netflix każdego miesiąca nie tylko dodaje nowe tytuły do swojej biblioteki, ale także usuwa część zbiorów, nie jest chyba niespodzianką dla żadnego użytkownika platformy. Na koniec 2020 roku zaplanowano jednak wyjątkowo dotkliwe czystki. Wśród niemal 130 usuwanych tytułów przeznaczonych do usunięcia znalazły się najsłynniejsze serie filmowe i dzieła wybitnych reżyserów, a także uwielbiane seriale.

Netflix: co zniknie z końcem 2020 roku?

Fani słynnych filmowych franczyz nie będą zadowoleni ze zmian, które z końcem 2020 roku nastąpią w serwisie Netflix. Jeśli chodzi o kultowe seriale, z Netfliksa znikną nie tylko "Przyjaciele", ale także "Teoria wielkiego podrywu" i "Plotkara". Zawód spotka także kinomanów zakochanych w twórczości Stanleya Kubricka, gdyż z końcem grudnia 2020 po raz ostatni będą mogli przypomnieć sobie "Mechaniczną pomarańczę", "Full Metal Jacket" czy "2001: Odyseję kosmiczną". Na pożegnalny sylwestrowy maraton namawiamy też fanów serii "Władca Pierścieni", "Harry Potter", "Ocean's Eleven" (Twelve i Thirteen) oraz trylogii Christophera Nolana o Mrocznym Rycerzu, gdyż tych tytułów także zabraknie na Netflix w 2021 roku. Co jeszcze warto nadrobić (albo obejrzeć po raz kolejny), zanim zniknie z Netfliksa wraz z 2020 rokiem? Prezentujemy pełną listę tytułów przeznaczonych do usunięcia.

29 grudnia 2020

Wróg u bram

Zapach kobiety

Patch Adams

Paul

Mama do wynajęcia

After Porn Ends 3

30 grudnia 2020

Złoty kompas

Tupot małych stóp 2

17 Again

V jak Vendetta

Wielki Gatsby

Grawitacja

Cztery gwiazdki

Pełny magazynek

Batman – Początek

Mroczny Rycerz

Mroczny Rycerz powstaje

2001: Odyseja kosmiczna

Życie od kuchni

The Pact

Numbered

Ostatni samuraj

Godziny szczytu 3

Sherlock Holmes

Sherlock Holmes: Gra cieni

Miasto złodziei

Szefowie wrogowie

Projekt X

Sylwester w Nowym Jorku

Conan bez granic

Lśnienie

Operacja Argo

Twice

Ocean’s Eleven: Ryzykowna gra

Ocean’s Twelve: Dogrywka

Ocean’s 13

Krwawy diament

Kobiety pragną bardziej

Dorwać smarta

Zielona Latarnia

Kac Vegas

Kac Vegas w Bangkoku

Kac Vegas 3

Gniew tytanów

Seks w wielkim mieście

Jestem na tak

300

Mechaniczna pomarańcza

10 000 lat przed naszą erą

Słaby punkt

Standing Tall

Women at War: 1914-1918

Bajer z Bel-Air

Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia

Władca Pierścieni: Dwie wieże

Władca Pierścieni: Powrót Króla

Choć goni nas czas

Dwa tygodnie na miłość

Gangster Squad. Pogromcy mafii

Teoria wielkiego podrywu

Zanim odejdą wody

31 grudnia 2020

Detektyw Conan

Duch

Hancock

30 minut lub mniej

Pitch Black

Raising the Bar

Kevin Hart: Laugh at My Pain

American Pie: Księga miłości

Harry Potter i Kamień Filozoficzny

Harry Potter i Komnata Tajemnic

Harry Potter i więzień Azkabanu

Harry Potter i Czara Ognia

Harry Potter i Zakon Feniksa

Harry Potter i Książę Półkrwi

Harry Potter i Insygnia Śmierci

Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II

Pitch Perfect

Przyjaciele

Ja, ty i on

Super Dark Times

Nienarodzony

Ali G

Beethoven 2

Maddman: The Steve Madden Story

Grand Hotel

Juliusz Junior

40-letni prawiczek

Super zioło

Powrót do przyszłości

Powrót do przyszłości III

Mac & Devin Go To High School

Knights of Sidonia

Dziewczyna i chłopak – wszystko na opak

Szczeniackie wojsko

Plotkara

Safe House

Chasing Ice

Gladiator

Czarodziej Kaazam

Strange Empire

Shameless

Wanda i Zielony Ludek

Sztuka zrywania

The Rehearsal

Mali żołnierze

Szybki jak błyskawica

The Inbetweeners

Jaś Fasola: Nadciąga totalny kataklizm

Małolaty na obozie

Mickey Niebieskie Oko

Peep Show

Kevin Hart: Seriously Funny

Heartrob

I’m in Love with a Church Girl

Opowieści z krypty – orgia krwi

Billy Elliot

Tunel

American Pie: Wakacje

The American West

Pokuta

Reincarneted

Wpadka

Sezon na misia 4: Strach się bać

How to Change the World

Co nowego na Netflix w styczniu 2020?

Na szczęście, nowy rok na Netflix oznacza nie tylko rozstania z ukochanymi tytułami, ale i powroty innych uwielbianych produkcji oraz nadejście nowych tytułów. 31 grudnia 2020 na Netflix zadebiutuje finałowy sezon serialu "Chilling Adventures of Sabrina", a już w połowie stycznia 2021 w serwisie pojawią się wszystkie odcinki kultowego "Jeziora marzeń". Na początku 2021 roku na Netflix zobaczymy także nowy sezon "Riverdale" oraz m.in. filmy "Rocketman", "Blade Runner 2049" czy "Cząstki kobiety".