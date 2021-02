Nadchodzą Walentynki i odwieczny problem - co obejrzeć w Święto Zakochanych? Na szczęście Netflix spieszy z pomocą i prezentuje naprawdę zróżnicowany repertuar miłosnych filmów i seriali, w którym każdy widz, znajdzie coś dla siebie. Nawet ten, który święta miłości szczerze nienawidzi.

Walentynki 2021 - co oglądać na Netflix w Dzień Zakochanych?

Walentynki słodkie, zmysłowe, romantyczne, a może ze szczyptą adrenaliny? Bez względu na to, jaki klimat wybierzesz oraz czy Dzień Zakochanych obchodzisz sam, czy z połówką, Netflix przygotował niespodzianki: osie uczuć, które pomogą odnaleźć idealny tytuł na ten wyjątkowy wieczór, miłosne kody doprowadzające do najbardziej wyszukanych kategorii oraz oryginalne pomysły na romantyczne wyznania!

Miłosny układ Netflix - znajdź idealny tytuł na Walentynki

Netflix postanowił przygotować specjalny wykres, który pozwoli niezdecydowanym wybrać idealny tytuł. Miłosny układ jest dziecinnie prosty. Wystarczy wybrać odpowiedni klimat, by znaleźć filmu lub serial, który powinien trafić w gusta nawet naprawdę wybrednego widza. Korzystając ze schematu w poszukiwaniu prawdziwej miłości w cukierkowej otoczce można znaleźć w "Więcej niż myślisz". Z kolej bardziej zmysłowy klimat dostarczą "Bridgertonowie", związkowe perypetie z nutką tajemnicy zafunduje seria "Riverdale", zaś miłośnicy pikantnych historii znajdą coś dla siebie w "Too Hot to Handle".

Trzeba przyznać, że to pomysłowy sposób na szukanie tego jedynego filmu na miłosny wieczór.

Netflix na Walentynki - Miłosne szyfry

Jeśli wolisz pójść na skróty, to warto skorzystać z Miłosnych Szyfrów. Szeroka gama filmowych kategorii na Netflix daje spore pole do manewru, więc można wybrać tę najlepiej pasującą do gustu i nastroju. W Walentynki dominują filmy romantyczne, jeżeli jednak partner lub partnerka nie przepada za komediami, zawsze można zaproponować na przykład czegoś z kategorii "Romantyczne dramaty telewizyjne". Jak je odszukać? Kluczem do tej miłosnej zagadki są kody. Wystarczy wpisać w przeglądarce adres netflix.com/browse/genre/ i dodać na końcu jeden z miłosnych szyfrów, które prezentujemy poniżej.

Romantyczne filmy hollywoodzkie - 2787934

Pogodne filmy romantyczne - 35714

Filmy dla niepoprawnych romantyków - 81495

Seriale o kumpelkach - 1143288

Niecodzienne związki - 81236278

Romantyczne wyciskacze łez - 9257

Romantyczne dramaty oparte na literaturze - 7940

Romantyczne dramaty telewizyjne - 26056

Miłość boli - 2708690

Romantyczne filmy o miłosnych trójkątach - 76385

Reality TV o miłości i randkowaniu - 81233168

Zmysłowe filmy romantyczne - 29281

Komedie romantyczne dla nastolatków - 3186

Dziwaczne filmy romantyczne - 36103

Romantyczne filmy o tematyce LGBTQ+ - 3329

Osoby lubiące konkrety w poszukiwaniach idealnego tytułu na Walentynki, będą zapewne zakochane w tym sposobie.

Walentynki z Netflix - Profilowa Walentynka

To jednak nie koniec walentynkowych niespodzianek od platformy Netflix. Użytkownicy mogą skorzystać ze specjalnej opcji, mogącej być walentynkową niespodzianką, rozpoczynającą romantyczne seans we dwoje. Kto przeżył w związku pół wieku niczym Królowa Elżbieta i Książę Filip z "The Crown", ten wie, że o drugą połówkę trzeba zabiegać przez całe życie. I, od czasu do czasu, zaskoczyć czymś naprawdę oryginalnym. Propozycja na ten rok? Profilowa Walentynka. Dzięki niej w prosty sposób można zmienić konto Netflix w miłosne wyznanie lub dedykację, np. "Kocham Cię kochanie moje" albo "Zawsze tam, gdzie Ty". Możliwości jest wiele, a finalny obrazek wygląda bardzo efektownie!

Jeśli więc Twoja druga połówka docenia drobne gesty, netfliskowa Walentynka sprawi, że będzie w siódmym niebie.

Walentynki z Netflix - Wyznanie jak z filmu

Ostatnim walentynkowym prezentem od Netflix jest pomysł na stworzenie nietypowego poematu miłosnego. Po plecach przechodzi dreszczyk, oddech spowalnia, a z jego ust po raz pierwszy pada wyznanie "Jestem twój, Daphne. Zawsze byłem twój". Kto nie marzy, by podobnie jak bohaterowie "Bridgertonów" usłyszeć coś równie pięknego? Istnieją jednak bardziej wyszukane sposoby na wyznanie uczuć. Można to zrobić przez "Moją listę". Netflix ma bogaty słownik tytułów, które ułożone w odpowiedniej kolejności, stworzą niepowtarzalny list miłosny do bliskiej osoby. Może to być opis danej relacji, np. Idealnie dobrani, Miłość gwarantowana, Dla Ciebie Wszystko - albo lista najwspanialszych cech partnera/partnerki.

Wystarczy dodać je do listy (zaczynając od ostatniego wyrazu z dedykacji) i gotowe.

Mamy nadzieję, że powyższe porady pozwolą Wam zorganizować idealną filmową randkę na Walentynki!