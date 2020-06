Netflix odmówił dodania "The Room" do swojej biblioteki. Fani nie poddają się jednak bez walki!

"The Room" to produkcja zwana potocznie "Świętym Graalem złych filmów". Jeszcze przed kilkoma laty paszkwil autorstwa Tommy'ego Wiseau znany był jedynie wąskiemu gronu miłośników kina klasy Z. Wszystko zmieniło się za sprawą Jamesa Franco i jego "The Disaster Artist". Wówczas ekscentryczny reżyser otrzymał swoje pięć minut sławy i przebił się do powszechnej świadomości. Niestety wygląda na to, że nie każdy chce brać udział w szerzeniu popularności "The Room".

Netflix nie chce pokazać "The Room" - fani ruszyli z akcją #TheRoomNetflix

"The Disaster Artist" widniał swojego czasu w polskiej bibliotece Netfliksa, a całkiem niedawno udostępniony został dla amerykańskiej części widzów. Jeden z użytkowników postanowił dopytać, czy istnieje szansa, że również "The Room" zawita kiedyś na platformie. Zwrócił się zatem do głównego zainteresowanego - Tommy'ego Wiseau.

" Oh, cześć Tommy. Widziałem, że "Disaster Artist" zmierza na Netfliksa. Czy "The Room" też by mogło tam trafić? Przy okazji, jak twoje życie seksualne? "

Przypominamy, że sentencje znajdujące się na początku i końcu wpisu, to oczywiście nic innego jak nawiązania do kultowych tekstów z rzeczonego filmu. Reżyser rzecz jasna odpisał. Krótko, zwięźle i na temat:

" Netflix powiedział nie. "

Dlaczego gigant streamingowy przepuścił tak wspaniałą okazję pokazania swoim użytkownikom czegoś tak unikatowego? Tego nie wiemy. Możemy jedynie zgadywać, że chodzi o "złą" sławę filmu lub wręcz przeciwnie - Netflix był zainteresowany wykupieniem licencji, jednak Tommy wyznaczył wygórowaną cenę - co, znając jego możliwości, jest jak najbardziej realną opcją. To jednak wciąż tylko nasze domysły.

Fani "The Room" nie poddają się jednak tak łatwo. W sieci pojawiło się wiele wpisów okraszonym hashtagiem #TheRoomNetflix. Czy akcja wpłynie na decyzję Netfliksa? Zobaczymy.

