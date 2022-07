Netflix pokazał fragment filmu "Kolejne 365 dni". Internauci są bezlitośni: "Disco polo polskiego kina" [WIDEO]

Film "365 dni" na podstawie książki Blanki Lipińskiej okazał się wielkim hitem Netfliksa i nic dziwnego, że postanowiono szybko nagrać kontynuację. W tym roku otrzymaliśmy już film "365 dni: Ten dzień" i równolegle nagrywano już trzecią odsłonę - "Kolejne 365 dni". Można się spodziewać, że mimo niskich ocen poprzednich filmów, nadchodząca produkcja przyciągnie wielu widzów. Netflix podzielił się fragmentem filmu "Kolejne 365 dni" i no cóż... nie jest dobrze, ale chyba niczego się nie spodziewaliśmy.

"Kolejne 365 dni" na Netfliksie. Zobacz fragment filmu [WIDEO]

Poprzedni film Netliksa skończył się na postrzeleniu przez Annę (Natasza Urbańska) głównej bohaterki, Laury. Natomiast Massimo zabił swojego brata bliźniaka, Adriano. Serwis opublikował 4 pierwsze minuty "Kolejnych 365 dni", by zachęcić widzów do obejrzenia nowej części przygód Laury i Massimo. Jeżeli jesteście odważni, to możecie poniżej zobaczyć ten fragment, ale ostrzegamy - robicie to na własne ryzyko.

Za reżyserię odpowiadają ponownie Tomasz Mandes i Barbara Białowąs i na ekranie ponownie zobaczymy m.in. Annę-Marię Sieklucką, Michele'a Morrone, Simone Susinna czy Magdalenę Lamparską. Oczywiście pod fragmentem filmu pojawiło się sporo negatywnych komentarzy internautów, którzy m.in. piszą:

Netflix powinien zostać ukarany za narażanie swoich widzów na psychiczną krzywdę.

Jak sobie pomyślę że ten film jest dostępny za granicą to aż mi wstyd jako Polce za taką szmirę.

To chyba nie jest zwiastun, a kiepski teledysk.

Szajs, kicz. Takie disco polo polskiego kina.

"Kolejne 365 dni" na Netfliksie. Kiedy premiera?

Film o Laurze i Massimo zadebiutuje na Netfliksie już 19 sierpnia 2022. Czy film "Kolejne 365 dni" odniesie taki sukces jak poprzednie części? Zapewne zainteresowanie będzie naprawdę spore. "365 dni" był wielkim hitem światowego formatu. Film po debiucie Netflixa podbił zestawienia najpopularniejszych produkcji i zdobył nawet Złotą Malinę.

Michele Morrone udostępnił singiel "Player" [WIDEO]

Michele Morrone ma na swoim koncie debiutancki album "Dark Room" i teraz szykuje się do wydania kolejnego wydawnictwa. 31-letni aktor i wokalista podzielił się utworem "Player", o którym tak się wypowiedział:

Często mam wrażenie, że jestem pożądany przez wszystkich, ale nikt nie chce zaryzykować i zaakceptować mnie takiego, jakim jestem. Boją się mojego stylu życia – ciągle w rozjazdach dookoła świata, w różnych rolach jako aktor i jako muzyk. Nigdy nie jestem pewien, czy ktoś jest zainteresowany moją osobą czy też tym, jaki jest mój wizerunek publiczny.