Netflix pokaże dokument o Notoriousie B.I.G. Pomogła go stworzyć jego mama, Violetta Wallace

Już w marcu 2021 roku zadebiutuje film dokumentalny "Biggie: I Got a Story to Tell", który powstał we współpracy Netfliksa, matki Biggiego i rapera Diddy'ego.

Powstał film dokumentalny o Notoriousie B.I.G.

Netflix ogłosił, że już 1 marca 2021 roku na platformie pojawi się film dokumentalny o legendarnym raperze Notoriousie B.I.G. Ten ma nosić tytuł "Biggie: I Got a Story to Tell" i został wyprodukowany przez matkę rapera, Violettę Wallace i Seana "Diddy'ego" Combsa. Obraz ma opowiedzieć o początkach działalności Biggiego i o szybkim wdrapywaniu się na szczyty list przebojów.

W "Biggie: I Got a Story to Tell" zobaczymy jego byłą żonę Faith Evans, a także Lil Cease, czy wspomnianego Diddy'ego. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun produkcji:

Jak czytamy w opisie filmu opublikowanym przez Netfliksa:

Zaledwie kilka miesięcy po wprowadzeniu Biggiego do Rock and Roll Hall of Fame i na kilka tygodni przed jego 50. urodzinami, film "Biggie: I Got A Story To Tell" pokaże nam świeże spojrzenie na jednego z najlepszych i najbardziej wpływowych raperów w historii - to będzie zaś pochodziło od osób, które znały go najlepiej. Zrobiona we współpracy ze spadkobiercami Biggiego produkcja pokaże nam losy postaci, która od ponad 20 lat wciąż pozostaje w centrum dyskusji o rapie.

Reżyserem filmu jest Emmett Malloy, a zakulisowe archiwalne nagrania z początków kariery Biggiego przygotował jego najlepszy przyjaciel, Damion "D-Roc" Butler. Oprócz tego zobaczymy również wywiady z jego najbliższymi, które przedstawią nam nieznaną dotychczas stronę Christophera Wallace'a.

Tak jak wspomniano, Biggie w 2020 roku trafił do Rock and Roll Hall of Fame, natomiast w 2019 roku jego imieniem nazwano jedną z ulic w Brooklynie. Film "Biggie: I Got a Story to Tell" zadebiutuje już 1 marca 2021 roku na Netfliksie.