Netflix przygotował film taneczny. Zobaczcie zwiastun "Work It"

Oryginalne filmy Netfliksa stają się coraz popularniejsze - od "Irlandczyka" do "Tyler Rake: Ocalenie", każdy z oryginalnych projektów okazał się być hitem. Zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa. Niedawno w sieci pojawił się zwiastun filmu dla wielbicieli tańca, muzyki i nastoletnich dram - mowa o nadchodzącym "Work It", które garściami czerpie z takich "klasyków", jak "Step Up", czy "Dziewczyny z drużyny".

Nowy film taneczny Netfliksa. Zobaczcie zwiastun

Główne role w filmie zagrają Sabrina Carpenter oraz Liza Koshy. Tak brzmi opis fabuły:

" Kiedy okazuje się, że dostanie się do wymarzonego koledżu zależy od wyniku w konkursie tanecznym, Quinn Ackerman (Sabrina Carpenter) formuje grupę tancerzy, którzy zmierzą się z najlepszym składem w szkole... Teraz musi się tylko nauczyć tańczyć. "

W obsadzie "Work It" znaleźli się też m.in. Keiynan Lonsdale (The Flash, Legends of Tomorrow), Drew Ray Tanner (Riverdale, 50 States of Fright), Michelle Buteau (The Circle, Someone Great) oraz Jordan Fisher (She-Ra and the Princesses of Power, Teen Beach Movie).

Film został wyreżyserowany przez Laurę Terruso (Fits and Starts, Good Girls Get High), a scenariusz napisała Alison Peck (UglyDolls). Producentkami filmu są Alicia Keys, Leslie Morgenstein oraz Elysa Koplovitz Dutton, natomiast Carpenter jest producentką wykonawczą.

Produkcja "Work It" zadebiutuje na Netfliksie już 7 sierpnia 2020 roku.