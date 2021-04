Netflix stworzy dwie kolejne części "Na noże". Daniel Craig powróci w głównej roli

Netflix poinformował, że zakupił prawa do zrealizowania dwóch kolejnych odsłon "Na noże". Ta operacja kosztowała ich 450 milionów dolarów.

Na noże doczeka się dwóch kontynuacji!

Jak podaje Variety, Netflix zakupił prawa do zrealizowania dwóch kontynuacji "Na noże" Riana Johnsona. Z relacji portalu wynika, że platforma zapłaciła za tą transakcje około 450 milionów dolarów.

Rian Johnson ma napisać i wyreżyserować obydwa filmy, a Daniel Craig powróci do roli Benoita Blanca. Jak podaje Deadline, castingi do produkcji mają ruszyć dosłownie za moment, a zdjęcia do filmu ruszą już 28 czerwca w Grecji.

"Na noże" było jednym z najlepszych filmów 2019 roku, zdobywając nominacje do Oscarów, a także przynosząc przychody rzędu 300 milionów dolarów przy budżecie 40 milionów dolarów. Między Apple, Netfliksem i Amazonem wywiązała się bitwa o licencję do sequeli. Zwycięzcą okazał się być Netflix.

Film "Na noże" opowiada o sprawie morderstwa znanego pisarza Harlana Thrombleya. Podejrzana jest jego cała rodzina, a także domowa pielęgniarka. Na miejscu pojawia się prywatny detektyw Benoit Blanc, który stara się rozwiązać zagadkę. W obsadzie filmu pojawili się m.in. Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Ana de Armas, Michael Shannon, Don Johnson, czy Toni Collette.

Na razie nie wiemy, czy Netflix postanowi pokazać film również w kinach. Data premiery kontynuacji "Na noże" również pozostaje tajemnicą.