Netflix stworzy film biograficzny o Joey'u Ramone. W wokalistę The Ramones wcieli się słynny komik

Netflix zapowiedział kolejną biografię skupiającą się na legendzie muzyki. Kto zagra wokalistę The Ramones?

15 kwietnia 2001 zmarł Joey Ramone. W 20. rocznicę śmierci wokalisty The Ramones ogłoszono, że Netflix stworzy filmową biografię o muzyku zatytułowaną "I Slept With Joey Ramone". Wiemy też, kto wcieli się w główną rolę.

Netflix stworzy film biograficzny o Joey Ramone. W wokalistę The Ramones wcieli się słynny komik

Netflix połączy siły z STXfilms. Nadchodzący film "I Slept With Joey Ramone" będzie bazować na książce o tym samym tytule. Autorem jest Mickey Leigh, brat wokalisty. Za obraz będzie odpowiadać reżyser Jason Orley, który dostanie wsparcie od spadkobierców Ramone, zaś brat Joey'a będzie producentem wykonawczym.

W główną rolę wcieli się amerykański komik Pete Davidson, którego można zobaczyć w Saturday Night Live.

Adam Fogelson, szef STXfilms wyznał:

Gdy dzielisz z kimś nie tylko łóżko, ale macie wspólne dzieciństwo, rodzinę, życie - wtedy znasz najlepiej tę osobę. Mickey Leigh nie tylko współpracował z kapelą brata, ma też wspomnienia i swoje spostrzeżenia związane z Joey'em. Wspierał go, gdy inni tego nie robili i widział, jak przezwycięża wszelkie trudności.

Punk narodził się w USA wśród młodzieży z klasy średniej. Za pierwszych przedstawicieli punk rocka uważa się takie amerykańskie kapele jak The Stooges czy MC5, których teksty były często politycznie zaangażowane. Najsłynniejszym przedstawicielem amerykańskiego punk rocka, który wprowadził go do maistreamu stał się zespół Ramones. Ich debiutancki album "Ramones" ukazał się w 1976 roku i na stałe wpisała się w historię rocka. Joey Ramone na początku miał być perkusistą kapeli, ale całe szczęście zauważono, że nie nadaje się na bębniarza i tym sposobem został wokalistą.