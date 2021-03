Netflix stworzy film i serial na podstawie komiksu Keanu Reevesa. Kiedy zobaczymy adaptację "BRZRKR"?

Już niebawem Netflix przeniesie komiks Keanu Reevesa pod tytułem "BRZRKR" na mały ekran. Wszystko za sprawą powstających adaptacji - filmu pełnometrażowego i serialu anime opowiadających o nieśmiertelnym wojowniku.

"BRZRKR" - Netflix stworzy serial i film na podstawie komiksu Keanu Reevesa

W połowie 2020 roku pojawił się pomysł na to, by uwielbiany przez miliony fanów na całym świecie Keanu Reeves pojawił się w kolejnym medium - komiksie. I tak kilka miesięcy później światło dzienne ujrzała seria wydawnictwa Boom! Studios zatytułowana "BRZRKR". Śledzimy w niej losy nieśmiertelnego wojownika, wyglądającego jak John Wick, który bierze udział w różnego rodzaju bataliach na przestrzeni wieków. Za komiks odpowiadają sam Reeves, Matt Kindt oraz Ron Garney.

Jak donosi The Hollywood Reporter, Netflix nawiązał współpracę z Boom! Studios w celu powołania do życia adaptacji komiksu. Reeves nie tylko zagra w zapowiedzianym filmie i jego spin-offie anime, ale również będzie jednym z producentów przedsięwzięć. Dołączą do niego Ross Richie i Stephen Christy z Boom! Studios oraz Stephen Hamel z Company Films. Funkcję producenta wykonawczego będzie pełnił natomiast Adam Yoelin.

Komiks składał się będzie z 12 zeszytów. Film i serial animowany mają pogłębić uniwersum przedstawione w papierowym oryginale. Reeves odpowiada za koncepcję serii. Oto jak prezentuje się oficjalny opis fabuły "BRZRKR".

"BRZRKR" to brutalna i spektakularna saga o trwającej 80 000 lat walce nieśmiertelnego wojownika na przestrzeni wieków. Człowiek znany jedynie jako B - pół-śmiertelnik, pół bóg, jest przeklęty i zmuszony do przemocy… nawet kosztem swojego zdrowia psychicznego. Ale podczas wędrówki po ziemi trwającej stulecia być może B w końcu znalazł schronienie - pracuje dla rządu USA i toczyć bitwy zbyt gwałtowne i niebezpieczne dla kogokolwiek innego. W zamian B otrzyma to, czego pragnie - prawdę o jego niekończącej się, przesiąkniętej krwią egzystencji… i o tym, jak ją zakończyć.

Na razie do sprzedaży trafił pierwszy numer komiksu, który okazał się hitem. W ciągu kilkunastu dni od premiery sprzedało się ponad 600 tysięcy kopii debiutanckiego zeszytu. Jest to jeden z pierwszych od wielu lat tego typu sukcesów w branży komiksowej. Nic więc dziwnego, że Netflix postanowił wykorzystać popularność serii i powołać do życia jej adaptację.

"BRZRKR" - kiedy premiera filmu i serialu na podstawie komiksu?

Na razie nie zaradzono, kiedy możemy spodziewać się filmowej i serialowej wersji "BRZRKR". Zapewne realizacja adaptacji zajmie trochę czasu, bo jest na wczesnym etapie prac. Fani Keanu Reevesa mogą jednak czekać na drugi zeszyt jego komiksu. Aktor powróci też niebawem w roli Neo w czwartej części "Matrixa". Wiosną 2021 roku ruszają również zdjęcia do czwartej części "Johna Wicka".