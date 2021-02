Netflix stworzy filmowe i serialowe adaptacje serii popularnych powieści dla dzieci "Redwall"

Redwall - Netflix stworzy adaptacje popularnej serii dla dzieci

Uwielbiana na świecie seria książek "Redwall" Briana Jacquesa doczeka się filmowych i serialowych adaptacji dzięki umowie między Netfliksem i Penguin Random House Children. Powieści sprzedały się w ponad 30 milionach egzemplarzy na całym świecie i maja mnóstwo fanów, którzy chętnie śledzą opowieści o przygodach, heroizmie i zwalczaniu zła w popularnej serii porównywanej do dzieł Tolkiena (z nieco bardziej bajkowymi protagonistami - myszkami, wydrami i jeżykami).

Netflix poinformował na łamach Variety, że Patrick McHale (twórca "Za murem ogrodu" od Cartoon Network) napisze scenariusz pełnometrażowego filmu na podstawie pierwszej książki z serii o tytule "Redwall". Tych jest aż 22 - ostatnia z nich nosi tytuł "The Rogue Crew" i zadebiutowała w 2011 roku.

Gigant streamingu zamierza również stworzyć serial o przygodach bohatera Martina the Warriora. Szczegóły tego projektu nie są jednak znane.

Brian Jacques zmarł w 2011 roku, a przedstawiciele Netfliksa i wydawnictwa Penguin Random House Children obiecali, że zachowają odpowiedni szacunek do dzieł pisarza. Twórcy nie kryją też dumy z tego, że będą mogli pracować nad serią:

Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy. To są niezwykle popularne i niestarzejące się opowieści, które zapisały się złotymi zgłoskami w sercach milionów czytelników na całym świecie. Cieszymy się, że Netflix powoła te postaci do życia i pokaże je swoim widzom na całym świecie.

Netflix niedawno zaczął coraz bardziej inwestować w produkcje animowane - głównie ze względu na rosnącą konkurencję ze strony Disney+. Wśród filmów animowanych platformy znajdziemy m.in. nominowanego do Oscara "Klausa", a wśród nadchodzących dzieł są m.in. "The Sea Beast" Chrisa Williamsa, "My Father's Dragon" Nory Twomey, a także "Pinokio" od Guillermo del Toro.