Netflix stworzy nową wersję popularnej komedii dla nastolatków. Główną rolę zagra... gwiazda TikToka

Wygląda na to, że Netflix powiększy swoje portfolio filmów dla nastolatków o kolejną produkcję - tym razem ma to być współczesna wersja komedii "Cała ona". Haczyk polega na tym, że tym razem tytuł będzie brzmiał "Cały on", a główną rolę zagra gwiazda TikToka.

Netflix stworzy nową wersję popularnej komedii dla nastolatków sprzed lat

Jak podaje Comicbook.com, Netflix udostępnił oświadczenie prasowe, w którym poinformował o zakupie licencji na film "He's All That". W rolach głównych pojawi się gwiazda TikToka Addison Rae oraz Tanner Buchanan.

Jak czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu, który technicznie będzie kontynuacją "She's All That":

Ta współczesna historia opowie nam o influencerce (Addison Rae), która podejmuje się nie lada wyzwania - ma zmienić największego przegrywa w szkole (Buchanan) w króla studniówki.

Film ma zadebiutować na Netfliksie jeszcze w tym roku. W obsadzie produkcji wystąpią również Madison Pettis, Peyton Meyer, Isabella Crovetti, Annie Jacob oraz Myra Molloy. Rachael Leigh Cook i Matthew Lillard powrócą do swoich ról z oryginału - Cook wcieli się w matkę postaci Addison Rae. Aktorka wypowiedziała się na temat nowej wersji:

Niezwykle się cieszę, że znowu będę współpracowała z tyloma znajomymi twarzami! Ta wersja ma interesującą różnicę od oryginału, która moim zdaniem bardzo przypadnie widzom do gustu.

Reżyserem i scenarzystą jest twórca oryginału R. Lee Fleming Jr., któremu w stworzeniu filmu pomogą producenci Jennifer Gibgot i Andrew Panay - oni również pracowali przy oryginale.

Co ciekawe, "She's All That" z 1999 roku było adaptacją "Pigmaliona" George'a Shawa, a także wariacją na temat filmu "My Fair Lady" z 1964 roku. Wygląda więc na to, że opowieść od kilkudziesięciu lat ma uniwersalny wydźwięk. Czy będzie pasowała również do 2021 roku? Tego dowiemy się w niedalekiej przyszłości.