Netflix stworzył polski familijny film świąteczny. Zobaczcie zwiastun "Dawida i Elfów"

"Dawid i Elfy" to polski film familijny, którego reżyserem jest Michał Rogalski, a autorami scenariusza Mateusz Kuczewski oraz Marcin Baczyński. Producentami filmu są EndemolShine i Magdalena Szwedkowicz.

W roli tytułowego Dawida zobaczymy Cypriana Grabowskiego, Elfa Alberta gra Jakub Zając, a św. Mikołaja Cezary Żak. W filmie wystąpili również m.in.: Anna Smołowik, Michał Czernecki, Monika Krzywkowska i Piotr Rogucki.

Jak czytamy w opisie fabuły:

Skąd w krainie świętego Mikołaja bierze się magiczna moc? Elf Albert wierzy, że daje ją miłość ludzi, która bierze się z wdzięczności za prezenty. Albert nie rozumie, po co potrzebny jest święty Mikołaj, z którym kryje się w niewidzialnych saniach. Czy nie lepiej pojechać do ludzi oraz pełnymi garściami korzystać z ich miłości? Albert chce sprawdzić czy ma rację i ucieka z krainy świętego Mikołaja. Okazuje się jednak, że na Ziemi nikt go nie kocha, nikt nie potrzebuje jego magii, ani prezentów. Magiczna moc Alberta zaczyna słabnąć.