Netflix tworzy dokument o Britney Spears. Zainspirowali się sukcesem Hulu?

Britney Spears bohaterką nowego dokumentu Netfliksa?

Niedawno na platformie Hulu pojawił się program "Framing Britney Spears" i podobnie jak w przypadku produkcji o Fyre Festival, Netflix podobno również tworzy swój własny dokument na temat życia, kariery i kurateli Britney Spears.

Jak podaje serwis Bloomberg, Netflix podobno pracuje nad swoim własnym dokumentem o Spears, który ma zostać wyreżyserowany przez Erin Lee Carr. Według raportu Bloomberga, Carr pracowała nad swoją produkcją jeszcze przed premierą "Framing Britney Spears" i obecnie jest w fazie kompletowania materialów. Netflix na razie nie odniósł się publicznie do tych informacji.

TMZ podało natomiast, że sama Spears pracuje nad swoim dokumentem, jednak ze względu na kuratelę i ubezwłasnowolnienie wydaje się to być mało prawdopodobne. Natomiast nazwisko Carr powinno mówić coś fanom kryminałów. Ma już na koncie produkcję "Mommy, Dead and Dearest" o Rose Blanchard, a także dokument dla HBO "I Love You: The Commonwealth vs. Michelle Carter".

Spears od 2007 roku jest objęta kuratelą - sąd orzekł jej ubezwłasnowolnienie. Życie artystki jest zarządzane przez jej ojca, Jamesa Spearsa i wiele osób po obejrzeniu "Framing Britney Spears" wierzy, że obecna sytuacja jest niezdrowa dla wokalistki - ta nie koncertuje od 2017 roku i jeśli wierzyć plotkom, nie jest zadowolona z "bycia zarządzaną" przez ojca.

Chociaż szeroko komentowany dokument sprawił, że na Twitterze przez kilkanaście godzin trendowało hasło #FreeBritney, to sporo osób podeszło do niego krytycznie. Twórcom zarzucano m.in. skupienie się na pojedynczym przypadku kurateli, pomijając inne problematyczne sytuacje wynikające z ubezwłasnowolnienia - zwłaszcza takiego, które zostało orzeknięte przez sąd w sytuacji dyskusyjnej.

Na razie Netflix milczy na temat opisywanego przez Bloomberg projektu. Patrząc na rozgłos wokół Britney, ten mógłby być świetną decyzją biznesową. Z drugiej strony mógłby wywołać problemy prawne ze względu na sytuację z kuratelą Britney. Jedno jest jednak pewne - Spears w swoich najlepszych czasach robiła absolutne złoto: