Netflix wchodzi do walki o fanów fantasy. Zobaczcie zwiastun filmu "Akademia Dobra i Zła" [WIDEO]

Akademia Dobra i Zła - zobaczcie zwiastun filmu

Netflix pochwalił się swoim nowym filmem - "Akademia Dobra i Zła" to adaptacja bestsellerowej powieści Soman Chainani. Produkcja opowiada o dwóch przyjaciółkach, których wspólna więź zostaje wystawiona na próbę, kiedy obie dziewczyny trafiają do tytułowej Akademii Dobra i Zła. W szkole dzieciaki uczą się bycia bohaterami i złoczyńcami, by potem stać się postaciami najważniejszych opowieści w historii ludzkości (jak np. Kopciuszkiem, czy Śnieżką).

Czy przyjaciółki będą musiały stanąć po dwóch stronach barykady? Czy może ich przyjaźń zwycięży jednak ze skostniałymi regułami szanowanej instytucji? Po zwiastunie wiemy jedno - żadna z tych rzeczy nie będzie łatwa.

W sieci zadebiutował właśnie pierwszy zwiastun zbliżającej się mega-produkcji Netflixa. Zobaczcie zapowiedź "Akademii Dobra i Zła":

Film wyreżyserował Paul Feig. Twórca najlepiej znany z takich hitów jak: "Last Christmas", "Zwyczajna przysługa", "Druhny", czy "Ghostbusters. Pogromcy duchów". Role główne w filmie zagrają natomiast Charlize Theron, Kerry Washington, Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie, Laurence Fishburne, Michelle Yeoh, Jamie Flatters, Kit Young, Peter Serafinowicz, Rob Delaney, Mark Heap, Patti LuPone i Rachel Bloom.

Premiera filmu zapowiedziana jest na piątek 19 października 2022 roku. "Akademia Dobra i Zła" będzie dostępna tylko na platformie Netflix.