Epidemia koronawirusa wciąż trwa i wpływa na nasze codzienne życie. W tym – na pracę wielkich korporacji i firm z branży rozrywkowej. Netflix, jako największy gracz na rynku VOD już planuje nowe produkcje, gdy dotychczasowy zapas gotowych programów zostanie wyczerpany.

Już teraz szefowie firmy kupują prawa do nowych produkcji. Właśnie ogłoszono, że Netflix zakupił prawa do filmu z udziałem Melissy McCarthy. Gwiazda „Kochanych Kłopotów”, „Druhen”, czy nominowanego do Oscara filmu „Can You Ever Forgive Me?” wystąpiła w projekcie „The Starling” (pol. Szpak).

„The Starling” – fabuła

Jak podaje amerykański portal Deadline, który jako pierwszy poinformował o nowym projekcie, film opowie o parze małżeńskiej, która próbuje odbudować swój związek po przeżyciu ogromnej tragedii. Gdy mąż udaje się do ośrodka pomocy, by tam pracować nad swoim stanem emocjonalnym, żona decyduje się popracować nad sobą w domowych warunkach.

" Kobieta decyduje się zacząć pracę nad przydomowym ogrodem. Sprawa wymyka się spod kontroli, gdy poczas zajęć na świeżym powietrzu zostaje zaatakowana przez szpaka (tytułowy „The Starling”), który zbudował gniazdo w okolicy. Przerażona kobieta zwraca się o pomoc do byłego psychiatry, który teraz specjalizuje się w weterynarii, by pomógł jej rozwiązać problem. Okazuje się, że mężczyzna będzie mieć znacznie większy wpływ na jej życie. "

„The Starling” – ekipa i obsada

Nietypowy dramat powstał pod okiem Theodore’a Melfiego, reżysera i scenarzysty, odpowiedzialnego za film „Ukryte działania”, nominowany do Oscara w kategorii Najlepszy Film i Najlepszy Scenariusz Adaptowany, czy urokliwy komediodramat „St. Vincent” z Bilem Murrayem, Naomi Watts i Mellisą McCarthy.

Scenariusz „The Starling” powstał pod okiem Matta Harrisa. Na ekranie, oprócz Melissy McCarthy w kolejnej bardziej dramatycznej roli, zobaczymy także: Chrisa O’Dawda, Kevina Kline’a i Timothy’ego Olyphanta.

Zagraniczne media podkreślają, że Netflix kupił film, bazując jedynie na scenariuszu oraz 4-minutowej zbitce scen, przygotowanych specjalnie dla zachęcenia potencjalnych kupców. Tym samym przebił oferty innych zainteresowanych i zapewnił sobie kolejny projekt do wyświetlenia w następnych miesiącach. Biorąc pod uwagę, że produkcja filmów i seriali jest obecnie wstrzymana, ruch ten umożliwi serwisowi ciągłość dostarczania nowych treści.

Warto przypomnieć, że Netflix wyjątkowo korzysta w czasie kwarantanny na tym, że ludzie siedzą w domach. Niedawno informowaliśmy, że wartość rynkowa Netfliksa znacznie wzrosła w ostatnich tygodniach, przebijając pozycję korporacji Disneya.

