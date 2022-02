Netflix zaprezentował zapowiedź swoich filmów na rok 2022. Co na nas czeka w kolejnych miesiącach?

Netflix - oto zapowiedź nowych filmów platformy

W ofercie platformy streamingowej Netflix zobaczymy m.in. thriller akcji z Ryanem Goslingiem i Chrisem Evansem "Szary człowiek" w reżyserii braci Russo, czy epicką przygodę w klimatach science fiction z Halle Berry w "The Mothership". Czeka nas też powrót na miejsce zbrodni z Danielem Craigiem w "Na noże 2" Riana Johnsona oraz ponowna wizyta w Anglii z Millie Bobby Brown i Henrym Cavillem w "Enoli Holmes 2".

Całkiem zapracowany będzie znów Adam Sandler ("Rzut życia" i "Spaceman") oraz Jamie Foxx ("Dzienna zmiana" i "They Cloned Tyrone"), a śmiech zapewnią nam też duety komików - Jonah Hill i Eddie Murphy ("You People|), Kevin Hart i Mark Wahlberg ("Me Time") lub film w technologii poklatkowej Jordana Peele’a z Keeganem-Michaelem Keyem ("Wendell & Wild").

Netflix nie zapomina też o całych rodzinach - w 2022 roku w serwisie pojawi się m.in. "Projekt Adam" z Ryanem Reynoldsem, Jennifer Garner, Markiem Ruffalo i Zoe Saldañą. Wybierzemy się w fantastyczną podróż z "Morską bestią" i "Krainą Snów" (w roli głównej Jason Momoa) oraz "The School for Good and Evil" z Charlize Theron i Kerry Washington. Pośpiewamy też z Lashaną Lynch i Emmą Thompson w "Matyldzie" na bazie twórczości Roalda Dahla.

Oprócz tego zobaczymy nowe produkcje od takich twórców, jak: Judd Apatow, Noah Baumbach, Scott Cooper, Edward Berger, Niki Caro, Guillermo Del Toro, Sally El Hosaini, Kim Farrant, Paul Feig, John Lee Hancock, Jean-Pierre Jeunet, Louis Leterrier, Tobias Lindholm, Richard Linklater, Tyler Perry, Anthony Russo, Joe Russo, Nora Twomey czy George C. Wolfe, oraz reżyserskie debiuty, które nakręcili Kenya Barris, JJ Perry, Dev Patel, Carrie Cracknell, Matthew Reilly i Millicent Shelton.

Główne role w nowych filmach zagrają natomiast m.in. Christian Bale, John Boyega, Jessica Chastain, Don Cheadle, Lily Collins, Emma Corrin, Colman Domingo, Adam Driver, Colin Firth, Greta Gerwig, Henry Golding, Dakota Johnson, Mila Kunis, Queen Latifah, Jennifer Lopez, Anthony Mackie, Carey Mulligan, Jack O’Connell, Regé-Jean Page, Teyonah Parris, Jesse Plemons, Florence Pugh, Noomi Rapace, Eddie Redmayne, Chris Rock, Jason Segel i Rebel Wilson.

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun nadchodzących filmów: