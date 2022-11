Netflix zrealizuje film aktorski i serial animowany na bazie gier Gears of War! Czy w głównej roli wystąpi Dave Bautista?

7 listopada 2022 roku wypadła 16. rocznica premiery Gears of War, popularnej trzecioosobowej strzelanki na Xboksa 360. Od tamtej pory produkcja doczekała się kilku kontynuacji, a także spin-offu, tworząc jedną z najpopularniejszych marek w branży gier wideo. Z tej okazji Netflix i The Coalition podzieliło się ciekawymi informacjami.

Wygląda bowiem na to, że Netflix zamierza zrealizować film aktorski na bazie popularnej serii, a później stworzy też serial animowany dla dorosłych osadzony w tym samym uniwersum. Na razie więcej szczegółów nie znamy, ale trzeba przyznać, że to miły sposób na spędzenie 16. urodzin popularnej marki.

Tak jak wspomnieliśmy - nie znamy twórców, nie znamy obsady, nie znamy daty premiery, ale wiemy przynajmniej, że już teraz Netflix zakłada, że na tych dwóch produkcjach współpraca może się nie skończyć. Jak czytamy w oświadczeniu:

Gears of War obchodzi dzisiaj 16. urodziny, więc by świętować tę okazję, Netflix podjął współpracę z The Coalition, by zrealizować aktorski film pełnometrażowy na podstawie serii. Później stworzymy serial animowany dla dorosłych i potencjalnie zrobimy kolejne opowieści.