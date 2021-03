Netflix zrobił propagandowy film piorący dzieciom mózgi? Tak twierdzi firma energetyczna

Zdaniem przedstawicieli kanadyjskiej firmy Canadian Energy Centre familijny animowany film dostępny na platformie Netflix propaguje nieprawdziwe informacje na temat przemysłu olejowego. Czy rzeczywiście tak jest?

Netflix - "Bigfoot Family" to film propagandowy?

Platforma Netflix bardzo często spotyka się z różnego rodzaju kontrowersjami i protestami ze strony różnych grup społecznych. Najczęściej chodzi o obrazę "uczuć religijnych", ale zdarzały się też sytuacje poważniejsze, jak na przykład głośna swego czasu sprawa wykorzystania prawdziwych materiałów wideo w filmie "Nie otwieraj oczu".

Wraz z popularnością francuskiej animacji "Bigfoot Family", która pod koniec lutego 2021 roku w USA, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii przez sześć dni z rzędu była filmem numer jeden pod względem popularności, przykuła też uwagę oddziałowi Canadian Energy Centre z prowincji Alberta. Jak podaje CBC, przedstawiciele firmy energetycznej uważają, że film jest propagandą wymierzoną przeciwko pozyskiwaniu ropy naftowej.

Na oficjalnej stronie CEC pojawiło się oficjalne oświadczenie, w którym wyjaśniono, że ukazywanie firm energetycznych w filmie Netflixa nie jest zgodne z prawdą i powiela krzywdzące stereotypy.

"Bigfoot Family" błędnie przedstawia wydobycie ropy i gazu młodym Kanadyjczykom i ignoruje zaangażowanie branży w ochronę środowiska i odpowiedzialny rozwój tej sfery przemysłu. Nasze dzieci są kluczem do przyszłości - ale mogą nie odnieść sukcesu, jeśli są karmione dezinformacją... pranie mózgu naszych dzieci propagandą przeciwko ropie i gazowi jest po prostu niewłaściwe - a Netflix musi to wiedzieć.

Sprawę skomentował również Tom Olsen - jeden z prezesów CEC.

Według filmu firma naftowa zamierza użyć bomby, aby zniszczyć górski krajobraz w rezerwacie dzikiej przyrody, a następnie zalać ropą dziewiczą dolinę. Cały czas kłamie na temat, tego jak to wygląda w rzeczywistości. To łajdactwo w stosunku do pracowników energetycznych, dyskredytujące osiągnięcia branży i jej zaangażowanie w ochronę środowiska.

Cała sprawa odbiła się echem w opinii publicznej, która podeszła do listu CEC zaadresowanego do Netflixa z dużą dozą krytycyzmu. Wiele osób widzi w ruchu korporacji niepewność przedstawicieli przemysłu olejowego, którzy mogą obawiać się, że w przyszłości zostanie on zastąpiony wyłącznie odnawialnymi źródłami energii. Netflix na razie nie odniósł się do oświadczenia CEC.

"Bigfoot Family" - kiedy polska premiera?

Francuska animacja familijna to sequel filmu "Mała Wielka Stopa" z 2017 roku. "Bigfoot Family" został stworzony przez Bena Stassena i Jeremy'ego Degrusona. W oryginalnej obsadzie w rolach głównych wystąpili Jules Wojciechowski, Roger Craig Smith, Grant George, David Lodge, Shyloh Oostwald i Lindsey Alena. W Polsce produkcja jest znana pod tytułem "Mała Wielka Stopa 2: W rodzinie siła".

Z powodu pandemii koronawirusa polska data premiery wciąż nie jest znana. Rodzimy dystrybutor zamierza bowiem zaprezentować światu "Małą Wielką Stopę 2" w kinach.