"New Mutants" z wątkiem LGBTQ. Zobaczymy "piękną historię miłosną osób jednej płci"

"New Mutants" to film superbohaterski, który po wielu wybojach w końcu trafi na ekrany kin. Będzie to nie tylko jeden z pierwszych filmów grozy w obrębie gatunku superhero. Jak zapewnia bowiem reżyser, na ekranie zobaczymy historię miłosną osób tej samej płci. Czeka nas reprezentacja LGBTQ na jaką wielu czekało?

"New Mutants" z wątkiem LGBTQ

Josh Boone jest zarówno reżyserem jak i współautorem scenariusza do filmu "New Mutants". W ostatniej rozmowie z Entertainment Weekly wyznał, że zawarł w produkcji wątek LGBTQ, który określił mianem "pięknej historii miłosnej osób jednej płci". Przyznał również, że zdaje sobie sprawę z tego, że dla niektórych ten ruch może być nieco... dziwny.

Wątek dotyczył będzie Rahne Sinclair i Danielle Moonstar, granych kolejno przez (znaną z "Gry o tron") Maisie Williams i Blu Hunt. Pierwsza z aktorek skomentowała relację łączącą obie bohaterki, zaznaczając przy tym, z jakim wyczuciem twórcy filmu podeszli do sprawy. Wątek LGBTQ ma nie trącić bowiem usilną poprawnością polityczną, a być naturalnie i subtelnie wpleciony w fabułę.

" W komiksach Rahne i Dani łączy telepatyczna więź. Chcieliśmy to rozszerzyć w filmie i wpleść do rzeczywistości. Gdy ludzie rozumieją się wzajemnie na tak wysokim poziomie, logicznym jest, że ostatecznie się w sobie zakochują. [...] Nie mówi się o tym za dużo filmie. I to w tym uwielbiam - nie trąci tanią sztuczką. "

"New Mutants" to nie pierwszy blockbuster, który zdecydował się na pokazanie wątku homoseksualnego. Zrobili to wcześniej twórcy chociażby aktorskiej "Pięknej i Bestii", czy "Gwiezdnych wojen". W tym przypadku jednak wątek dotyczył będzie głównych bohaterek i nie będzie jedynie "wstawką". Podobnie sprawa ma wyglądać w marvelowskim "Eternals", który zadebiutuje w listopadzie tego roku.

"New Mutants" trafi na ekrany kin 3 kwietnia 2020 roku. W rolach głównych zobaczymy Maisie Williams, Blu Hunt, Anyę Taylor-Joy, Charliego Heatona, Henry'ego Zagę, Alice Bragę oraz Antonio Banderasa.

