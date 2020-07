"New Mutants": zobacz pierwsze 5 minut nowego filmu Marvela o mutantach

Na ten film fani komiksów i filmów Marvela czekają od kilku lat. Opóźnienie premiery najpierw było spowodowane przejęciem studia FOX przez Disneya potem pandemią koronawirusa, ale wygląda na to, że niebawem produkcja w końcu trafi do kin. Twórcy zaprezentowali początkową scenę z "New Mutants" i zupełnie nowy zwiastun zapowiadający ten film.

"New Mutants" - zobacz pierwsze 5 minut filmu Marvela

Spin-off "X-Men" został zapowiedziany, kiedy powrót praw do filmowych mutantów na łono Marvela był tylko kwestią marzeń fanów Domu Pomysłów. Mimo licznych zmian, które zaszły wokół tytuły w ciągu ostatnich kilku lat, zdecydowano się zaprezentować światu przygody nastoletnich mutantów. 23 lipca 2020 roku odbył się jeden z paneli tegorocznej edycji San Diego Comic Con. To właśnie podczas Comic Con at Home zaprezentowano scenę otwierającą "New Mutants".

Oprócz fragmentu nadchodzącego filmu widzowie panelu mieli okazję spotkać się z twórcami i aktorami "New Mutants". W sesji online udział wzięli reżyser i scenarzysta filmu Josh Boone oraz obsada produkcji: Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt i Henry Zaga. Pod koniec zarejestrowanego spotkania fani mieli okazję zobaczyć w końcu fragment "New Mutants".

Film zaczyna się tak, jak przykazał Alfred Hitchcock - z przytupem. W pełnej akcji sekwencji poznajemy jedną z głównych bohaterek - Dani Moonstar (Blu Hunt). Zostaje wybudzona ze snu przez swojego ojca. Miejsce, w którym mieszka stanęło w obliczu zagrożenia. Para ucieka do lasu. Ojciec Dani wraca jednak na osiedle, by pomóc sąsiadom. Nie udaje mu się to. Po chwili obok ukrywającej się dziewczyny padają zwłoki mężczyzny. Dani mdleje i budzi się przykuta do łóżka w tajemniczym ośrodku przypominającym szpital.

To jednak nie koniec niespodzianek, jakie przygotowali twórcy "New Mutants". Tuż po scenie wprowadzającej zaprezentowano zupełnie nowy zwiastun filmu, w którym pojawiły się wcześniej niepublikowane materiały. Możemy poznać innych członków tytułowej drużyny i moce jakimi sydponują. Do akcji wkracza między innymi Magik (Anya Taylor-Joy) prezentująca swoją magiczną zbroję i umiejętność teleportacji, zmieniający się w supersilną ognistą istotę Sunspot (Henry Zaga), przeistaczająca się w wilka Wolfsbane (Maisie Williams) oraz emitujący z dolnej części ciała niezwykłą energię odrzutową Cannonball (Charlie Heaton). Widzimy też, z jakimi koszmarami przyjdzie im się zmierzyć. Jest również główny przeciwnik - potworny Demon Bear dobrze znany czytelnikom komiksów Marvela.

Podczas spotkania pokazano też klimatyczny plakat utrzymany w manierze Billa Sienkiewicza - artysty, który stworzył wiele numerów "New Mutants", między innymi słynną "Demon Bear Saga".

Wygląda więc na to, że film rzeczywiście połączy kino superbohaterskie z horrorem. Na ile produkcja zadowoli fanów komiksowych mutantów? Przekonamy się za jakiś czas. Niestety na razie wciąż nie zdradzono, kiedy odbędzie się premiera "New Mutants". Pozostaje nam uzbroić się w cierpliwość.

