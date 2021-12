Nic Cage gra samego siebie w filmie "The Unbearable Weight of Massive Talent". Zobaczcie zwiastun

W sieci pojawił się zwiastun filmu "The Unbearable Weight of Massive Talent", w którym Nicolas Cage zagra fikcyjną wersję samego siebie o imieniu Nick Cage. Zapowiada się totalny odjazd.

Oto zwiastun filmu o Nicku Cage'u z Nicolasem Cage'em w roli głównej

"The Unbearable Weight of Massive Talent" opowie o fikcyjnej wersji Nicolasa Cage'a, który jest zapomnianym, niespełnionym i biednym gwiazdorem. Nagle dostaje propozycje zarobienia miliona dolarów, gdy na swoje urodziny zaprasza go jego największy fan, Javi (w tej roli znany z "The Mandalorian" Pedro Pascal).

Cage postanawia przyjąć ofertę - wówczas odkrywa, że jego fan to narkotykowy baron, a aktor zaczyna współpracę z agentką CIA Vivian (Tiffany Haddish). Cała sytuacja zaczyna się komplikować, a Nicolas Cage musi odgrywać różne role ze swojej przeszłości, żeby przeżyć.

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun "The Unbearable Weight of Massive Talent":

Reżyserem filmu został Tom Gormican (dla którego to zaledwie drugi pełnometrażowy projekt), który wraz z Kevinem Ettenem napisał również scenariusz produkcji "The Unbearable Weight of Massive Talent". Producentami filmu są Kevin Turen, Kristin Burr oraz Mike Nilon. Zdjęcia do produkcji przeprowadzono jesienią 2020 roku.

Oprócz Cage'a, Pascala i Haddish w filmie pojawią się również Neil Patrick Harris w roli agenta Cage'a, Sharon Horgan jako była żona Cage'a, Lily Sheen jako jego córka, a także Ike Barinholtz. Produkcja "The Unbearable Weight of Massive Talent" zadebiutuje w kinach 22 kwietnia 2022 roku.