Nicolas Cage zagra Draculę! Aktor wraca do wysokobudżetowych produkcji w wielkim stylu

Nicolas Cage zagra Draculę w nowym filmie Renfeld

Jak podaje portal Deadline, Nicolas Cage ma zagrać Draculę w nowym filmie Universal Pictures "Renfield". Ten będzie produkcją o potworach z Nicholasem Houltem w roli tytułowej. Z wieści portalu wynika, że reżyserem produkcji został Chris McKay ("Wojna o jutro"), natomiast scenariusz na podstawie oryginalnej historii Roberta Kirkmana ("The Walking Dead") napisał Ryan Ridley ("Rick i Morty").

Samantha Nisenboim dołączyła do projektu jako producentka wykonawcza, natomiast Skybound Entertainment ma wyprodukować produkcję.

W oryginalnej powieści o Draculi, R.M. Renfield był pacjentem szpitala psychiatrycznego, który cierpi z powodu urojeń. W rzeczywistości jest jednak sługusem Draculi. Szczegóły fabularne produkcji są na razie okryte tajemnicą, ale Deadline sugeruje, że akcja "Renfield" będzie się rozgrywała raczej w czasach współczesnych, aniżeli w przeszłości.

Cage niedawno występował w niezwykle dobrze ocenianym thrillerze "Pig", a niedługo będziemy mogli go zobaczyć w roli samego siebie w "The Unbearable Weight of Massive Talent". Obecnie zajmuje się natomiast kręceniem westernu "Butcher's Crossing".

Nicolas Cage potwierdził również niedawno, że nie wystąpi w roli Joe Exotica, ponieważ Amazon postanowił odsunąć w czasie serial o Królu Tygrysów. Według raportów Variety, firma postanowiła zrealizować projekt we wrześniu 2020 roku, a Cage miał się wcielić w główną rolę. Data premiery "Renfield" nie jest na razie znana.